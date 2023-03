TV-Tipps

Werke von Krzysztof Wozek, Oscar Bettison, George Emanuel Lewis, Agata ZubelTalea Ensemble; James Baker, LeitungKonzert vom 17. September 2022, Studio Witold Lutoslawski, Polnischer Rundfunk Warschau (Warschauer Herbst)Von Odilo ClausnitzerShift Left, so heisst eines der meistverkauften Jazzalben in der Geschichte Neuseelands. Es war das 1995 erschienene Solo-Debut vom Saxophonisten, Producer, Vokalisten und Bandleader Nathan Haines. Die Platte war inspiriert von der neuen Acid Jazz Bewegung, sowie Buckshot LeFonque und dem Scratch-Chorus-Turntablism-Stil, den DJ Premier für Gang Starr-Platten bewarb. Mit Manuela KrauseMin steht für die Sängerin und Pipa-Lautenistin Min Xiao-Fen. Xu steht für Xu Fengxia mit der Zither Guzheng und der Laute Sanxian, auch sie singt. Und Wu steht für den Meister der chinesischen Mundorgel Sheng, Wu Wei. Sie bilden das MinWuXu Trio. Mit Babette MichelAus dem Georgischen von Natia Mikeladse-BachsolianBearbeitung und Regie: Elisabeth Putz NDR/ORF 2013Diese Ausgabe hat eigentlich nichts mit dem ESC zu tun. Obwohl schwedische, schottische und auch englische Beiträge dabei sind.Das "Australien" ist hier eher Somalia, Nigeria und vor allem Jamaika. Natürlich darf der monatlische Beitrag von Micha Phonem mit seiner Plattenpolytour nicht fehlen. Auch kein Tele-Dialog (T.E.D.) oder Telefonvoting ist angesagt!Von werkgruppe2 Regie: Silke Merzhäuser, Insa RudolphKomposition: Insa Rudolph Ton und Technik: Jan Fraune und Eugenie KleesattelProduktion: Deutschlandfunk Kultur 2022 (Ursendung)"Prove Your Good" - beweise deinen Nutzen - hat Rozi Plain vor kurzem einen Track auf ihrem neuen Album genannt. Davon ausgehend widmen wir uns dem Guten, Wahren, Schönen in der Musik und blicken auf träumerische, mäandernde Klänge von Rozi Plain, Alabaster DePlume und Fastmusic, dessen Label Fun In The Church "outernational music for interplanetary people" verspricht. dlfk-audio ) - Ulrich Habersetzer- phoenix vor ort u.a. LIVE - Pressekonferenz mit Nancy Faeser (SPD) und Hubertus Heil (SPD) | phoenix - Wolfswinkel Spielfilm Deutschland 2022 | Das Erste - Eine deutsche Partei Deutschland 2022 | 3sat - Jungs bleiben Jungs Spielfilm Frankreich 2009 | arte - Schocken - Der Selfmade-Man | rbb Ein zerrissenes Dorf Upahl und die Flüchtlingsunterkunft | Das Erste