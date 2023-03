Die Radiotipps für Freitag, den 31.3.2023

TV-Tipps für den Abend

ORF Radio-Symphonieorchester Wien, Dirigentin: Marin Alsop; Igor Levit, Klavier.Werke von Tanja Elisa Glinsner, Hans Werner Henze, Béla Bartók(aufgenommen am 23. März im Großen Musikvereinssaal in Wien)Ensemble asamisimasa. Aufzeichnung vom 22.03.2023Ein Porträt von Michael HillebrechtVon Lorenz Schröter und Nick-Julian LehmannRegie: Nick-Julian Lehmann Deutschlandfunk/NDR 2023Libretto: Elia Moretti/Lore Lixenberg/Tereza HavelkovaRealisation: Elia Moretti Tschechischer Rundfunk 2021Kurz und knapp. So muss es manchmal eben sein. Auch in der Musik. Darum widmen wir uns Titeln, die mal Lückenfüller, aber vielmehr Brücken zwischen zwei Songs sind - Interludes, also Zwischenspielen. Mehr als 40 Stück werden es in dieser Stunde, denn meistens dauern diese Titel kaum länger als eine MinuteLondon Brew sind ein Kollektiv bestehend aus 12 Londoner Künstler:innen wie Shabaka Hutchings, Theon Cross oder Nubya Garcia. Eigentlich hatten sie Anfang 2020 ein Live-Konzert zur Feier des 50. Jahrestag von Miles Davis' legendärem Album "Bitches Brew" geplant. Mit Thomas Loewner- Die Rebellin (1/3) Fernsehfilm Deutschland 2008 | 3sat - Die 30 schönsten Ausflüge in den Spreewald | rbb - Das bleibt unter uns Spielfilm Deutschland 2022 | arte - Freddie Mercury - The Untold Story Deutschland 2002 | arte - Agnes und seine Brüder Spielfilm Deutschland 2003 | ONE