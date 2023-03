Die Radio+TV-Tipps für das Wochenende

...



... für Samstag, den 25.3.2023

TV-für den Samstagabend



Immanuel Wilkins "The 7th Hand" + Isaiah Collier and The Chosen FewMatana Roberts "Coin Coin" Chapter Four: MemphisAufnahmen aus dem A-Trane und dem Haus der Berliner FestspieleVon Bert NoglikWerke von Myriam Marbe, Ludovic Feldman, Anatol VieruAnsamblul Profil Bukarest; Ltg: Dan DediuAufnahmen vom 8.4.2016 im Deutschlandfunk Kammermusiksaal, KölnTristan Murail, mittlerweile einer der führenden Komponisten Frankreich und Professor in New York, war Gründungsmitglied des Ensembles Itinéraire.Erst langsam, dann schnell. So geht es kos in der neuen Ausgabe von Electro Royale. Achterbahn, wenn man so will. Mit dabei: Malugi. Juliet Fox. Fatima Yamaha. Neal MacLeod. Und viele andere.Klimawandel, Pandemie, gendergerechte Sprache. Für den Apokalyptiker Raymond ist das Ende der Welt greifbar nahe. Was ihn am meisten schmerzt: Sein Sohn Frédéric - ein hoffnungsloser Optimist - lächelt die Ängste des Vaters einfach weg. Da hilft nur noch eins: enterben.Sozialismus & Punk? In Jugoslawien war das möglich. Mit Clara Hoffmann geht es auf Spurensuche von Post-Punk und New Wave in Jugoslawien und den Nachfolgestaaten. Die so bezeichnete Szene der "Novi Talas" erfährt seit der vergangenen Dekade eine Renaissance. Alte Alben werden re-issued und neue Revival-Bands machen Musik im ähnlichen Stil.Lou Reeds Skandal-Konzert in Offenbach. Hörspiel mit Stereo TotalVon Josef Schnelle Regie: Uta Reitz-RosenfeldVon Anja BuchmannVon Henry Altmann

Hörtipp II

18:30 Uhr Deutschlandfunk Kultur Hörspiel

TV-Tpps am Sonntag

Die Musik-Video-Radiotipps von Freitag, den 24.3.2023

Bearbeitung und Regie: Katja LangenbachMusik, Ton und Technik: Mario Marchisella Deutschlandfunk Kultur 2023 (Ursendung)Die irische Band Lankum wird in der britischen Presse bereits als The Future of modern folk music abgefeiert. Zurecht: auf "False Lankum" wurde traditionell irische Folkmusik mit experimentell-psychedelischem Elementen und Drones angereichert. Außerdem neue Musik von Depeche Mode, Benny Sings, Niels Frevert, Yaya Bey und eine ausführliche Vorstellung von "Flicker ", unserem Album der Woche von der schwedischen Band Death And Vanilla.Von Lorenz Schröter Regie: Philippe BrühlProduktion: Deutschlandfunk 2020Werke von Mendelssohn Bartholdy, Fanny Hensel und Johann Sebastian BachRIAS Kammerchor; Kammerakademie PotsdamLeitung: Justin DoyleAufnahme vom 5.12.2022 aus dem Deutschlandfunk Kammermusiksaal, KölnAm Mikrofon: Tim Schauen"Requiem For Jazz", so heißt das neue Werk der Klarinettistin, Sängerin und Komponistin Angel Bat Dawid. Es ist eine weitreichende Abhandlung über die afroamerikanische Geschichte in Form einer 12-sätzigen Suite, inspiriert u.a. von Edward O. Blands Film "The Cry of Jazz" von 1959. Mit Manuela Krause