Lesart

Mit ihrer Ida schuf sie eine Figur, die erlebt, wie ein Zirkus Glanz und Glitter in die DDR bringt: Die Autorin Tina Pruschmann hat mit "Bitteres Wasser" einen Roman voller Schönheit geschaffen. Als Russland die Ukraine überfiel, wurde er grausig aktuell.

Blackout-Autor Marc Elsberg landet in Woche zwei auch mit seiner neuen Dystopie "C° - Celsius" auf Platz 1 der Bestsellerliste. Außerdem starten die neuen Romane von Helga Schubert und Judith Hermann in unseren Charts. Im Sachbuch geht's diese Woche um das Geld: Bitcoin und Inflation.

Seine Landsleute bezeichneten ihn als Schwarzes Schaf oder Nestbeschmutzer. Er selbst hat sich als Außenseiter gesehen, der im Alter in den Genuss gekommen sei, seine Verrücktheiten auszuleben. Am 3. März 2023 ist Kenzaburo Oe in Tokio gestorben. Aus diesem Anlass wiederholt das Kulturfeature ein Portrait zum 80. Geburtstag des Literaturnobelpreisträgers. Von Barbara Geschwinde.

Moderation: Joachim Scholl

Gespräch mit Miriam Zeh & Christian Rabhansl

Von Regina Voss

"Gut gemeint ist nicht gerecht" von Bernhard Hommel
Rezensiert von Jasamin Ulfat-Seddiqzai

Von Stephanie von Oppen

"Lügen über meine Mutter" von Daniela Dröscher

Christophersen, Claas

Gespräch mit Patrick Wellinski