TV-Tipps für den Abend

Chor und Symphonie-Orchester des Kroatischen RundfunksLeitung: Tomislav Fačini Aufzeichnung vom 19.01.2023Von Niklas WandtMal hitzig, mal lyrisch - auf den neuen Veröffentlichungen von Wadada Leo Smith, Ralph Alessi und Jeremy Pelt schillert der Klang des Blechblasinstruments in vielen Facetten. Mit Odilo Clausnitzer"Das schönste, kraftvollste Geschenk für eine junge Frau ist ihre Stimme", heißt es in einem lettischen Volkslied. Die jungen Sängerinnen vom Ensemble Tautumeitas machen daraus eine faszinierende Bühnenshow zwischen Sonnenuntergängen und Neonlicht. Mit Babette MichelMit Bernd LechlerBearbeitung und Regie: Elisabeth Putz NDR 2016Die LoFi-Kompilation "These are Testing Times" wird 25 Jahre alt. Erschienen damals auf CD, jetzt digital nochmal auf dem kleinen Label 555 Recordings of Leeds. Damals wurde das Label vom Boyracer-Gitarristen/Sänger Stewart Anderson in Leeds gegründet. Seit gut 10 Jahren gibt es ein anderes Label "Emotional Response" von diesem Stewart Anderson. Auch dort wird LoFi meistens digital veröffentlicht. Da gibt es einiges zu entdecken, nicht nur in dieser Stunde.Regie: Hans Gerd KrogmannTon und Technik: Thomas Monnerjahn, Philipp Adelmann und Robert StokowyProduktion: Deutschlandradio Kultur 2013- Unsere wunderbaren Jahre (11/12) Deutschland 2023 | Das Erste - Der Pantomime Marcel Marceau Die Kunst der Stille | arte - Der Fotograf Steve McCurry Die Farben von Liebe und Krieg | arte - Der Prinz und der Dybbuk Film von Elwira Niewiera & Piotr Rosolowski | rbb