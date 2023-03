Die Bandgeschichte von Unknown Mortal Orchestra begann 2010 in Portland. Von da an machten die Brüder Ruben & Kody Nielsen mit einer Veröffentlichung des Songs "Ffunny Ffrends" von sich reden. In dieser Woche erscheint das fünfte Album der Band: "V". Eigentlich war es schon vor drei Jahren geplant, aber einige familäre Dinge kamen dazwischen. So sind 14 Tracks über die Jahre entstanden.