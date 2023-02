Die Radiotipps für den 20.2.2023

J.D. Hive, Franz Hackls Outreach Orchestra sowie Alex Sipiagin beim Outreach-Festival in Schwaz 2022Klingende Interaktionen beim Outreach-Festival 2022Spanische Klaviermusik mit Marta Zabaleta (Klavier) aus BarcelonaWerke von Manuel Blasco de Nebra,Soler, Albéniz, Granados, Falla(Aufnahme vom 29. August 2022 aus dem Palau de la Música Catalana)INNtöne Jazzfestival, Diersbach, Österreich: Samara Joy & BandAufzeichnung vom 22.07.2022Giant Steps in Jazz Extended Version - Wynton MarsalisSo rhetorisch versiert als Sprachrohr, so brillant ist er als Instrumentalist: der Trompeter Wynton Marsalis. Mit Karsten Mützelfeldt."Die Einsamkeit des Kranführers" von Dominik BuschKomposition: Marc Unternährer Regie: Dominik Busch BR 2020

Hörtipp II

21:00 Uhr ByteFM Was ist Musik

I wish I knew how it would feel to be free - 90 Jahre Nina Simone Am 21. Februar 2008 wäre Nina Simone 75 Jahre alt geworden, wäre sie nicht bereits 2003 gestorben. Am 25. Januar 2008 (kurz nach der Geburt von ByteFM und der Geburt vieler meiner Hörer:innen) habe ich drei Stunden Was ist Musik zum 75. von Nina Simone gemacht. Ja, damals lief die Sendung tatsächlich noch drei Stunden lang.

TV-Tipps für den Abend

This Is Radio CasbahIn dieser Ausgabe geht es um Neues und Aktuelles von Panic! At The Disco, VV (Ville Valo), Mudhoney, Hong Faux, Monuments, Lansdowne, Pop Evil, The Damned. Älteres von The Clash (wg. der Neu-Veröffentlichung von "Combat Rock"), Manowar, The Stone Roses (wg. des 60. Geburtstages des Sängers Ian Brown), Television (wg. des Todes von Tom Verlaine am 28. Januar 2023)"Erinnerungen An Hans-Joachim Hespos" Ein Unkonventioneller KomponistMit Margarete Zander- Mein Job - Dein Job Tänzerinnen - USA | BR - Bayern erleben Menschen im Park - Geschichten aus dem Englischen Garten | BR - Daniel Brühl - Der Reiz des Bösen Deutschland 2022 | arte - Das Salz der Tränen Spielfilm Frankreich/Schweiz 2018 (Le Sel des larmes) | arte