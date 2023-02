Die Radiotipps für den 21.2.2023

TV-Tipps für den Abend

Von Odilo ClausnitzerVon Margarete ZanderVon Christian GrünyAufnahme vom 22.5.2022 im Pantheon, BonnVor 90 Jahren, am 21. Februar 1933, wurde die US-amerikanische Jazz- und Bluessängerin, Pianistin, Songschreiberin und Bürgerrechtsaktivistin Nina Simone, geboren. Ihre Haltung und Bühnenpräsenz brachten ihr den Titel "Hohepriesterin des Soul" ein.Von Julia Solovieva NDR 2023Von Juliane Liebert SWR 2022wurde 1933 in Burg bei Magdeburg geboren. Mit mehreren Erzählungen bzw. Kurzromanen avancierte sie ab 1956 in der DDR zu einer anerkannten Schriftstellerin. Reimann starb nach langer schwerer Krankheit 1973 im Alter von nur 39 Jahren in Berlin.Von Sebastian Meissner Ton und Regie: der Autor Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2023 (Ursendung)Ein bisschen mall im Kopf ist guter Punk per se, oder? Wie gut, dass die Band Tot nun auch ein so betiteltes Lied veröffentlicht hat, das es heute bei 80 Prozent zu hören gibt. Am Mikro dabei ein Gastsänger, der singt wie er singt und der trotzdem keine Zahnschmerzen und keine dicke Lippe hat. Ansonsten gibt es romantischen Valentins-Punk von Romance, malaiischen Spit-Punk von Sial, direkt verbundenen Telefon-Punk von Rotary Club und blumigen Anarchopunk von Flower. Unter anderem.- Die Überlebenden von Mariupol Großbritannien 2022 | arte - Tage, die es nicht gab (3/8) Deutschland/Österreich 2023 | Das Erste - Tatort: Alles Palermo Fernsehfilm Deutschland 1993 | BR - Gazprom Die perfekte Waffe | Das Erste