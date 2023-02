Mit Trompete und Elektronik macht Werner Hasler aus Natur Kunst. Mit dem Mikrofon fängt er Geräusche ein im Wald, auf der Wiese oder am Wasser und verwandelt diese Aufnahmen in sinnlich-kühle elektronische Klanglandschaften.Werke von Faustas Latėnas, Julius Juzeliūnas, Francis PoulencKarolina Juodelytė, Renata Marcinkutė-Lesieur, Orgel; Džeraldas Bidva, ViolineLitauisches Kammerorchester; Leitung: Adrija ČepaitėAufzeichnung vom 19.01.2023Werke von Michail Travlos, Alan Terricciano, Scott BrickmanSerghei Lunckevich National Philharmonic Symphony Orchestra; Mihail Agafita, LeitungKonzert vom 9. Juni 2022, Palast der Republik, Chisinau (Festival International Tage für Neue Musik Chisinau)Kaum ein Instrument wurde im Laufe der moderneren Musikgeschichte mehr strapaziert als das Klavier. Trotzdem erfreut es sich nahezu ungetrübter Beliebtheit. Ein kleiner Ausblick, was den Jazz des Frühlings so erwartet. Mit Musik von Luca Zambito, Bobo Stenson, Rainer Böhm und dem Pulsar Trio. Mit Ralf Dombrowski

Komposition: Sabine Worthmann Bearbeitung: Norbert Schaeffer Regie: Andrea Getto NDR 2013

Viele nennen das, was in diesen 60 Minuten läuft, Twee-Pop, Dreampop, Shoegazing. Oder einfach Popmusik. Ein Labelsampler von Emotional Responce und neues von Frischluft! Tonträger(n).Auch alte Bands wie BMX Bandits, "neue" Royel Otis sowie aus Belgien The Haunted Youth sind dabei.Komposition, Ton und Technik: der Autor und Martin HirschProduktion: Autorenproduktion 2022 (Ursendung)Er lernte das Theatermachen noch bei Bertolt Brecht. Achim Freyer ist seit mehr als 60 Jahren eine feste Größe in der Opern- und Theaterszene, als Regisseur, Bühnenbildner und Maler.Viele Werke hat er uraufgeführt. Zweimal wurden Arbeiten von ihm auf der Kassler Documenta gezeigt. Mit dem Theaterpreis "Der Faust" wurde der 89jährige Künstler für sein Lebenswerk ausgezeichnet.Wie klingt die Hirtenflöte der Fulani? Welche Töne kommen aus der Dung Chen? Woher stammt die Nyckelharpa? Und was ist das alles überhaupt? Willkommen zur einer Instrumenten-Expedition zwischen Himalaya und Sahara. Mit Babette Michel