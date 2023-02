Die Radiotipps für den 7.2.2023

allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen>

TV-Tipps des Tages

Antoine Tamestit, Viola; Leitung: Manfred HoneckWerke von Walton und Tschaikowsky(Aufnahmen vom 22. und 23. März 2018 aus dem Großen Saal)Space - Ullén / Bergman / Lund beim Jazzfest Berlin 2022Von Nina Polaschegg"Be in touch with your soul" - Der Komponist Kinan AzmehDas SWR Vokalensemble unter Marcus Creed mit neuen Werken von Georges Aperghis, Alberto Posadas und Martin SmolkaLorenz Narku Laing erforscht den Rassismus in Deutschland. Mit Anno WilhelmFeature von Tabea Soergel und Martin Becker NDR 2011Regie: Brigitte Landes Ton und Technik: Beate Böhler und Birgit Schilling. Produktion: SWR 2010Exotische Köstlichkeiten aus Skandinavien von Ki! und Dina Ögon, der kaleidoskopische Bounce von The Go! Team, die stimmgewaltigen Young Fathers und neue Alben von Sidekicks wie The Arcs (mit u. a. Dan Auerbach von The Black Keys) sowie Blur-Schlagzeuger Dave Rowntree und Blur-Gitarrist Graham Coxon zusammen mit Rose Elinor Dougall (The Pipettes) als The Waeve.Ein unabhängiger Künstler zu sein bedeutet, nicht nur frei zu sein, seine ehrgeizigsten künstlerischen Impulse zu teilen, sondern auch die Eigentumsrechte zu behalten, unermüdlich an der Vermarktung zu arbeiten und ein Werk zu produzieren, das sich von Unternehmensentscheidungen und -einmischungen abhebt. mit Manuela Krause- Demokratische Grundwerte für alle! Information und Freiheit - Sicher im Netz? | ARD alpha - Das Duell: Selenskyj gegen Putin Deutschland /Frankreich 2023 | arte - Tatort: Borowski und der vierte Mann Fernsehfilm Deutschland 2010 | NDR - Nord bei Nordwest - Der Anschlag Fernsehfilm Deutschland 2020 | BR - makro: Parfüm - Der große Duftraub | 3sat