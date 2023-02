Die Radiotipps für den 3.2.2023

TV-Tipps des Abend

So. 5.2.2023 17:05 Uhr SWR Bestenliste

ORF Radio-Symphonieorchester Wien, Dirigentin: Marin AlsopWerke von Charles Ives und György Ligeti(aufgenommen 28. Jänner im Großen Konzerthaussaal)SWR Symphonieorchester; Joonas Ahonen (Klavier)Leitung: Titus EngelUraufführungen von Zeynep Gedizlioglu, Bernhard Gander, Stefan Keller(Zeitversetzte Liveübertragung von 18.00 Uhr aus dem Theaterhaus Stuttgart)Aufnahme vom 5.6.2022 beim Bluesfestival SchöppingenWir stellen starke neue Platten von Pianist Eyolf Dale aus Norwegen, Gitarrist Mikkel Ploug aus Dänemark und dem Bassisten Anders Jormin aus Schweden vor.Bertolt Brecht und Helene Weigel schreiben einander. Von Michael OpitzDas unwahrscheinliche Leben des Songtexters Fred Jay (1/2) Across the seaVon Fabian Gerhardt und Roland GerhardtRegie: die Autoren Produktion: Deutschlandfunk/WDR 2021Regie und Komposition: Ulrike Haage DKultur 2019Heute mit viel neuer Musik, u. a. von Kelela, Eloise, Arlo Parks, Acud, Cordae, Dead Rabbit oder Magugu x Le Motel.Seit Beginn unserer kleinen Sendereihe - die mit der heutigen Folge abgeschlossen ist - stand die Frage im Mittelpunkt, was eigentlich genau Emotionen sind. Diskurs mit Frank Hilberg und Ben Süverkrüp im Gespräch.- Die Akte General 3sat-Zuschauerpreis | 3sat - Val Kilmer - Ein Leben zwischen "Top Gun" und "The Doors" USA 2021 | arte - Mankells Wallander - Das Schmetterling-Tattoo Fernsehfilm 2014 | Das Erste Bestenliste Februar SWR2 ) - 30 Kritiker*innen 10 Bücher 1 ListeIn Deutschland erscheinen ungefähr 90.000 Buchtitel pro Jahr, das sind rund 250 Titel am Tag. Eine Jury aus derzeit 30 renommierten Literaturkritiker*innen wählt jeden Monat zehn Bücher auf die "SWR Bestenliste", denen sie möglichst viele Leserinnen und Leser wünscht. Während die üblichen Bestsellerlisten auf das Bekannte und Etablierte vertrauen, ist die "SWR Bestenliste" auf der Suche nach Neuentdeckungen, nach unbekannten Autoren, für die nicht gleich der große Werbeetat eines Verlags zur Verfügung steht, die aber Aufmerksamkeit verdienen: Das garantiert monatlich immer wieder Neues, Überraschendes und Unterhaltendes.Aus der Jury diskutieren die Literaturkritiker*innen Daniela Strigl, Martin Ebel und Jörg Magenau über ausgewählte Bücher der Februar-Bestenliste Moderation: Carsten Otte (Aufzeichnung vom 31. Januar 2023 in der Mediathek Bühl) - Diskutiert wird über folgende Bücher:Platz 1: Arno Geiger: Das glückliche Geheimnis, Hanser VerlagPlatz 2: Kerstin Preiwuß: Heute ist mitten in der Nacht, Berlin VerlagPlatz 4: Mohamed Mbougar Sarr: Die geheimste Erinnerung der Menschen, Hanser VerlagPlatz 7: Simon Strauß: Zu zweit, Klett-Cotta Verlag