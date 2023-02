Die Radiotipps für den 6.2.2023

TV-Tipps für heute

Vadym Kholodenko, Klavier; Dänisches Nationales Sinfonieorchester; Leitung: Marta GardolińskaWerke von Lili Boulanger, Rachmaninow, Dvořák(Konzert vom 6. Oktober 2022 im DR Koncerthuset)Aufzeichnungen vom 20. und 23.07.2022Er ist neben Pat Metheny der einflussreichste Gitarrist der zweiten Jazz-Rock-Generation. Mit Karsten MützelfeldtRegie: Heinz von Cramer BR/SDR 1966"Mit seinem neuen Album gelingt ihm eine spannende, ungeahnte Neuausrichtung." Sagt die Plattenfirma über "Leave me alone", die neue LP von Tolouse Low Trax aka Detlef Weinrich. Und weiter: "Die samtige Schwere und Rohheit früherer Platten scheint einer neuen Verspieltheit gewichen zu sein.In dieser Ausgabe geht es um Neues und Aktuelles von Motörhead, Metallica, Fall Out Boy, Rival Sons, Five Finger Death Punch, Zwo Eins Risiko, Donots, Universum25, Laura Cox, The Blues Shop Trio, Älteres von Panic! At The Disco (wg. der Auflösung der Band durch Frontmann Brandon Urie, Gary Moore (wg. seines 12. Todestages).Am "Internationalen Tag gegen weibliche Genitalverstümmelung" singen in WDR 3 open: World vor allem afrikanische Musiker:innen von der grausamen Tradition, Mädchen zu beschneiden, wie Fatoumata Diawara, Tiken Jah Fakouly und die Star Feminine Band. Mit Antje Hollunder- A Very English Scandal (1/3) Großbritannien 2018 (A Very English Scandal) | ONE - Eine Frau mit berauschenden Talenten Spielfilm Belgien /Frankreich 2020 (La Daronne) | MDR