26.1.2023

TV-Tipp des

Tages

"Aus nächster Nähe" - Die Kammermusikreihe des RSO Wien.Werke von Kurtág, Schönberg, Furrer, Jaime Wolfson(aufgenommen am 17. Jänner im Arnold Schönberg Center in Wien).Werke von Joaquín Turina, Francisco Coll García, Martinu und de FallaKammerorchester Basel; Francisco Coll García. LeitungSol Gabetta, Violoncello. Konzert vom 20. Januar 2023, Stadtcasino BaselEnsemble Les Métaboles. Ersteinspielung SWR Studio Freiburg Dezember 2021Vorgestellt von Leonie ReinekeLouis Sarno und seine Aufnahmen der Musik der Bayaka-Pygmäen sind Teil der Popkultur geworden. Keno Mescher hat sich vor seinem Tod mit ihm über sein Leben im zentralafrikanischen Regenwald unterhalten. Mit Keno MescherSandesh Shandilya: Search for Buddha - eine Weltmusik-Sinfonie für Solisten, Chor und OrchesterWDR Funkhausorchester, Leitung: Wayne Marshall. Aufnahme aus dem Kölner FunkhausWerke von Zechlin, Hosokawa, Lutoslawski, Ruzicka, Avni, ReimannVon Ariane HumlZusammenstellung: Julia Gabel, Marcus Gammel, Ingo Kottkamp und Johann MittmannAm Mikrofon: Julia Gabel und Ingo Kottkamp Produktion: Autor:innen / Deutschlandfunk Kultur 2023 (Ursendung)- Re: Der Stier soll leben Spanier wenden sich gegen den Stierkampf | arte - Im Himmel trägt man hohe Schuhe Spielfilm Großbritannien 2015 (Miss you already) | rbb - past forward: Legalize it! Warum nur Cannabis? | hr - Anton Schmid - Der gute Mensch von Wilna | 3sat