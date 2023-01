25.1.2023

TV-Tipps des Tages

- Was nun, Herr Scholz? zdf Fragen an den Bundeskanzler von Bettina Schausten und Anne Gellinek"Es klingt fein und ist ganz einfach zu hören und zu spielen, worauf ich äusserst stolz bin. Ich konstatiere mit Befriedigung, dass meine Sachen besser und einfacher werden (wird auch Zeit)." Das sagte Paul Hindemith über sein 4. Streichquartett.Werke Messiaen, Ustwolskaja, Nono, LisztDuisburger Philharmoniker, Leitung: Elena SchwarzAufnahme aus der Jahrhunderthalle, BochumAlfred Schnittke: Bratschenkonzert / Konzert vom 4. September 2022, Royal Albert Hall LondonPaul Hindemith: Mathis der Maler / Konzert vom 24. November 2022, LAC Lugano"The Sixth Decade - From Paris to Paris" heißt das neue Album dieses altgedienten Ensembles, ein mitreißender Livemitschnitt von 2020 aus Paris,wo sich die Band 1969 niedergelassen hatte. Mit Niklas WandtEin ganzes Orchester mit nur zwei Menschen zu erschaffen, ist eine Herausforderung", sagen Ana Vrbaski und Marko Dinjaski aus Serbien. Seit 25 Jahren sind sie ein Paar. Im Leben und auf der Bühne. Als Duo "Alice in WonderBand". Mit Babette MichelMartin Newell zählt zu den Pionieren der DIY- und Kassettenkultur. Er ist nicht nur ein begnadeter Songwriter, sondern auch Dichter und Gärtner. Mit seiner britischen pop sensibility hätte er eigentlich das Zeug dazu gehabt, ganz groß raus zu kommen - als Kopf der Cleaners From Venus oder mit einem anderen seiner zahlreichen Projekte.Komposition: Martina Eisenreich Bearbeitung und Regie: Norbert Schaeffer NDR 2007Von Johannes S. SistermannsNeues von Sleaford Mods, Billy Nomates, Shame, Viagra Boys, Peter Gabriel, John Cale uvm....Von Ulrich Kriest, Thomas Loewner und Julia Neupert- Die Verteidigerin - Der Gesang des Raben Fernsehfilm Deutschland 2023 | Das Erste - Unsere Geschichte Kapitän Schröder und die Irrfahrt der St. Louis | NDR Fernsehen- rbb24 - Ihr Plan für Berlin, Herr Lederer? Moderation: Volker Wieprecht | rbb - Geheimsache Rote Kapelle (1/2) Deutschland 2019 | arte - Die Nonne Spielfilm Frankreich/Deutschland/Belgien 2012 (La religieuse) | arte dlfk-audio ) - Tilo Weber's Five Fauns