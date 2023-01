Lesart

(dlfk-audio) - Moderation: Joachim Scholl<--- bestellen Gespräch mit Arno Geiger<--- bestellen dlfk-audio ) - Von Elke Schlinsog<--- bestellen dlfk-audio ) - Rezensiert von Susanne Billig<--- bestellen (dlfk-audio) - Von Regina Voss<--- bestellen dlfk-audio ) - Von David Siebert<--- bestellen dlf ) - gilt als eine der wichtigsten skandinavischen Schriftstellerinnen des 19. Jahrhunderts. Jetzt erscheint "Die Leute vom Hellemyr", das Hauptwerk der norwegischen Autorin, erstmals auf Deutsch. Ein Ereignis.<--- bestellen In memoriam faz ) - Am 22. Januar wäre Wilhelm Genazino 80 Jahre alt geworden. Im Literaturhaus Frankfurt erinnert ein Gedenkabend an den 2018 gestorbenen Schriftsteller.<--- bestellen dlf ) - Zum 80. Geburtstag von Wilhelm Genazino erscheint eine Auswahl aus den Aufzeichnungen, die er fast 50 Jahre lang geführt und als Steinbruch für seine Bücher verwendet hat. Das Werktagebuch "Der Traum des Beobachters" ist selbst ein Kunstwerk.Von Ulrich Rüdenauer