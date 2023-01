TV-Tipps des Tages

Der berückende Abschluss des Jazzfestivals Leibnitz 2022Marmen Quartet spielt Werke von Haydn, Ligeti, Salina Fisher, Brahms(Aufnahme vom 23. Januar 2022 aus dem Großen Auditorium der Calouste Gulbenkian Foundation)Aufzeichnung vom 03.11.2022"Kaum einer spricht noch über Cannonball, aber er war seine eigene Liga, spielte wie niemand sonst." (Joe Zawinul). Anfangs noch als Nachfolger Charlie Parkers gefeiert, trug er mit leidenschaftlichem Spiel und einem mit Blues, Gospel und Soul angereicherten Stil zur Popularisierung des Jazz bei. Und seine Bühnen-Ansagen hatten Kultcharakter. Mit Karsten MützelfeldtAm 21. Dezember 2022 wäre Paco de Lucía 75 Jahre alt geworden. Im Februar jährt sich wieder einmal sein Todestag. Dazwischen feiert WDR 3 open: World das Andenken des weltweit hochgeschätzten Virtuosen und Komponisten. Mit Antje HollunderRegie: tauchgold Komposition: Dai FujikuraMusikalische Leitung und Violine: Indira Koch Deutschlandfunk 2022Music is Love, das war 1971 die Antwort von David Crosby auf die Frage Was ist Musik. Ansonsten war Crosby alles andere als your average Love & Peace-Hippie, wie schon eine Passage aus David Yaffes Joni Mitchell-Biografie andeutet. Crosby war einer von nicht wenigen Musikern, mit denen Mitchell eine Affäre hatteIn dieser Ausgabe geht es um Neues und Aktuelles von Iggy Pop, Royal Republic, Anti-Flag, Spidergawd, Ville Valo, Engst, Deltawelle, Men And The Man, Dave Rowntree, ††† (Crosses), Älteres von The Jeff Beck Group und The Yardbirds (wg. des Todes von Jeff Beck / + 10.01.2023).Das Zweite, was man findet, wenn man "Adrian Orange & Her Band" googelt, ist diese vernichtende Pitchfork-Rezension. Eine Rezension mit Folgen und eine bodenlose Gemeinheit, denn diese Platte zählt ganz objektiv betrachtet zu dem Besten was in diesem Jahrtausend erschienen ist.Am Mikrofon: Margarete Zander- In der Hitze der Nacht Spielfilm USA 1968 (In the Heat of the Night) | arte - Sherlock - Die sechs Thatchers Fernsehfilm Großbritannien 2017 (Sherlock - The six Thatchers) | ONE - Sidney Poitier Der Mann, der Hollywood veränderte | arte