Musik-Videos + TV+Hörtipps für Freitag, 2.12.22

TV-Tipps für heute







Literatur im Fernsehen

Winter- und Weihnachtsbücher

Die Titel der Dezember-Ausgabe des "Literarischen Quartetts"

Am Freitag, den 2. Dezember, um 23:45 Uhr lädt Thea Dorn zum nächsten "Literarischen Quartett" im ZDF ein. Sie diskutiert diesmal mit Juli Zeh, Eva Menasse und Adam Soboczynski über vier aktuelle Neuerscheinungen - hinzu kommen diesmal noch vier weitere persönliche Weihnachtstipps der Runde.

Und diesmal gibt es zusätzlich weitere Weihnachts-Buchtipps der Vier:



Ingeborg Bachmann, Max Frisch: "Wir haben es nicht gut gemacht". Der Briefwechsel (Suhrkamp)

Karen Duve: "Sisi" (Galiani Berlin)

Ursula Fricker: "Gesund genug" (Atlantis)

John Burnside: "So etwas wie Glück" (Penguin)

+

Thea Dorn empfiehlt: George Saunders: "Bei Regen in einem Teich schwimmen" (Luchterhand)

+ Eva Menasse empfiehlt: Lily King: "Hotel Seattle" (C.H.Beck)

+ Juli Zeh empfiehlt: Robert Menasse: "Die Erweiterung" (Suhrkamp)

+ Adam Soboczynski empfiehlt: Virginia Woolf: "Mrs Dalloway". Neuübersetzung von Melanie Walz, Manesse 2022.

Afroamerikanische Blasmusik in DiersbachBaiba Skride (Violine); Leitung: Garry WalkerWerke von Sibelius, Nils Eichberg, Haydn(Konzert vom 12. Juni 2022 im Görreshaus, Koblenz)Aufnahme vom 19.6.2022 aus dem "Jubez" KarlsruheHörtipp IDie Regeln des unpersönlichen Bekanntenkreises. Von Fritz Tietz Regie: Hüseyin Michael Cirpici Deutschlandfunk 2018 Hörtipp IIRegie: Stefan Kanis Komposition: Dietrich Petzold MDR 2022 Hörtipp IIIHörtipp IVDie Erweiterung des musikalischen Spektrums durch Künstliche Intelligenz. Von Christoph Drösser Hörtipp VMit Frank Hilberg und Florian Zwißler im Gespräch- Die Hebamme - Auf Leben und Tod Fernsehfilm Österreich/Deutschland 2010 | 3sat r - Was wir verbergen Fernsehfilm Deutschland 2022 | arte - die nordstory - Genial Regional | NDR Fernsehen- In Berlin wächst kein Orangenbaum Fernsehfilm Deutschland 2020 | ONE - Pferde stehlen Spielfilm Norwegen/Schweden/Dänemark 2019 (Ut og stjæle hester) | arte