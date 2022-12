Heute in Radio+TV

Musik-Videos + TV+Hörtipps für Montag, 5.12.22

Musiktipp I

Britisch pur - Simon Rattle und das London Symphony Orchestra

London Symphony Orchestra; Leitung: Simon Rattle

Werke von Kidane, Bridge, Elgar

(Aufnahme vom 11. September 2022 aus dem Barbican Center in London)



Musiktipp II

"Funkhauskonzert" Zelia Fonseca Trio Live aus Raum Dresden von Deutschlandfunk Kultur

Musiktipp III



2. Raderbergkonzert 2022/23 "Gespiegelte Romantik?"

Friedemann Eichhorn, Violine; Fazıl Say, Klavier

Werke von Schumann, Wagner, Fazıl Say, Dietrich, Brahms

Aufnahme vom 15.11.2022 aus dem Deutschlandfunk Kammermusiksaal, Köln

Musiktipp IV

Chaino - Night of the Spectre Mit Götz Alsmann

Die Geschichte der Jazzmusik ist gespickt mit Künstlerpersönlichkeiten, die sich als farbenfrohe Sonderlinge inszenierten, ihr Publikum mit frei erfundenen Biographien faszinierten und obendrein noch Aufsehen erregende Musik machten.



Musiktipp V

"Bebop, Blues & Bossa" - Zum 50. Todestag von Kenny Dorham

Hörtipp I

Was mir heilig ist - Diversität in der Filmbranche Mit Viktoria Merkulova

Hörtipp II

"Rückwärts-Hannah" von Martin Heindel

Regie: Martin Heindel BR 2022 Ursendung

Hörtipp III

Irgendwas ist immer

"Irgendwas ist immer" - ist der Titel eines Albums der Band Britta von 1999.

Britta war die Band von Christiane Rösinger, die Band nach den Lassie Singers.

Hörtipp IV

Gegen den Winter-Blues: Ladies singing in December

Was tun, wenn der Himmel zur Grauzone wird und das Leben in Weihnachts- und Glühweinseligkeit versinkt? Als Gegenmittel bieten sich neue Songs von Musikerinnen und Sängerinnen wie Derya Yildirim, Pomme, Maïa Barouh oder Emiliana Torrini an. Mit Anna-Bianca Krause

Hörtipp V

César Franck zum 200. Geburtstag (1/5)

Mit Jan Ritterstaedt

