Musik-Videos + TV+Hörtipps für Montag, 28.11.22

TV-Tipps

"Ich würde moderne Musik als das definieren, was man noch nicht gehört hat".Werke von Minzuo Lu, Wildy Quillin, Raimonda Ži?kait?, Zhenjan Li, Aregnaz MartirosyanInternationales Ensemble der Modern AcademyTeilnehmer:innen der Conducting FellowshipKonzert vom 3. September 2022, KKL Luzern (Lucerne Festival)Mit Kevin Ayers, Soft Machine, Gong, Henry Cow & Mike Oldfield.Musiker wie die Pianisten Krzysztof Komeda und Andrzej Trzaskowski, der Trompeter Tomasz Stańko und der Geiger und Saxophonist Michał Urbaniak, haben den polnischen Jazz der 1960er und 70er geprägt und bis heute ihre Spuren hinterlassen. Jetzt gibt es eine neue spannende Generation, die Tradition und Zeitgeist vereint. Mit Manuela KrauseDas Verhältnis verschiedener Tätigkeiten und Lebensbereiche zueinander kann interessante Formen annehmen: Amelia Fletcher von der Band Heavenly (deren Debütalbum dieser Tage wiederveröffentlicht wird) ist etwa hauptamtlich als Wirtschaftsprofessorin tätig. Welcher Job ihr mehr Freude bereitet, ist nicht überliefert.Moderation: Carmen SchmalfeldtNach dem gleichnamigen Roman von Georges SimenonÜbersetzung aus dem Französischen: Alfred KuoniBearbeitung und Regie: Irene Schuck NDR 2020Regie: der Autor Komposition: Maria HafnerMusikerin: Theresa Loibl Ton und Technik: Michael Krogmann, Jan Piepenstock, Gerhard Wicho, Daniela Röder Produktion: BR 2022Eine Tiefenschärfe zwischen Vergangenheit und Zukunft. Schuld daran ist das unverschämt gute, neue Album von Damiano von Erckert: The Past, The Future. Neue, spacige Musik gibt es aber auch von Roman Flügel oder Move D. Und für "the past" verantwortlich: Jimi Hendrix und Cannonball Adderly.- Alice (1/2) Fernsehfilm Deutschland 2022 | Das Erste CO2 als Handelsware - Lösung oder Irrweg? | 3sat Patrick Spielfilm Portugal/Deutschland/Frankreich 2019 | arte radio ) - - Schwarzwaldfahrt / Re-ReleaseDie 1977 auf FMP veröffentlichte LP "Schwarzwaldfahrt" von Peter Brötzmann & Han Bennink wurde recht schnell zum Klassiker und auch die danach erschienene Doppel-CD ist eine Rarität. Jetzt hat Trost Records diese Aufnahmen, zusammen mit neuen Fotos, als Buch mit CD veröffentlicht und David Keenan hat dazu die Texte verfasst.