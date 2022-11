Musik-Videos + TV+Hörtipps für Montag, 28.11.22

TV-Tipps

Ein Bläser-Duo von orchestraler FarbprachtGoran Bregović & the Wedding and Funeral Band. Aufzeichnung vom 10.07.2022Werke von Haydn, Thorwaldsdottir, Strawinsky(Konzert vom 15. November 2022 im Konzerthaus Freiburg)Eine einzigartige Karriere. Aus einem brillanten Instrumentalisten wurde eine gefeierte Größe des Showbiz.Mit Karsten MützelfeldtAufbegehren gegen die Generalpause der KunstZudem gibt es neue Tunes von den Soothsayers & Victor Rice, Weeding Dub, Stinging Ray, Jolly Joseph, Arky Starch, Twan Tee & Oddy, Jah Baker, Yehoud I, Mellow Mood sowie Yoha & The Dragon Tribe zu hören.Komposition: Ulrike Haage Bearbeitung und Regie: Katja Langenbach BR 2022 UrsendungMartin Rev, 74. Don Letts, 66. Robert Forster, 65. Dr.John, r.i.p., Joe Tex, r.i.p., Jeb Loy Nichols, ca.60, Horace Andy, 71. Wilko Johnson, r.i.p.In dieser Ausgabe geht es um Neues und Aktuelles von You Me At Six, Bush, NOFX, Nothing More, George Hennessey, Suki Waterhouse, Billy Talent, Neil Young & Crazy Horse, Skindred, Hong Faux, The Damned.Mit Michael Struck-Schloen- 23 - Nichts ist so wie es scheint Fernsehfilm Deutschland 1998 | ONE - Popmusik - Ein Abend mit Rainald Grebe und Fortuna Ehrenfeld | WDR Fernsehen- 45 Min Wohnen - bald unbezahlbar? | NDR - Die Kryptoqueen - Der große OneCoin-Betrug | Das Erste 23:45 Uhr Popmusik - Ein Abend mit Rainald Grebe und Fortuna Ehrenfeld WDR Fernsehenhttps://programm.ard.de/?sendung=2811111086089479813&ref=Newsletter::Highlight