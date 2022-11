Hans Magnus Enzensberger ist im Alter von 93 Jahren gestorben

nzz ) - Er war ein Sohn Diderots und ein Poet und Denker in schönster Tradition der Aufklärer.

Vielleicht soll man ihn so in Erinnerung behalten wie den "Fliegenden Robert" in einem seiner berühmtesten Gedichte: "Spanne den Regenschirm auf / und erhebe mich in die Lüfte. / Von euch aus gesehen, / werde ich immer kleiner und kleiner, / bis ich verschwunden bin. / Ich hinterlasse nichts weiter / als eine Legende . . ."