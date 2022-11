Musik-Videos + TV+Hörtipps für Montag, 21.11.

TV-Tipps für den Tag

Werke von Olivier Messiaen und Dmitrij Schostakowitsch in einer Konzertaufnahme vom 02.02.2019Aufzeichnungen vom 03./05.11.2022Nils Mönkemeyer (Viola); William Youn (Klavier)Werk von Brahms, Debussy, Gourzi, Franck(Konzert vom 25. September 2022 im Haus des Gastes, Bad Kreuznach)Mit Eckhard WeberLange Zeit wurde Musik aus Algerien hierzulande gleichgesetzt mit Rai und Namen wie Khaled oder Chaba Fadela. Seit dem Auftauchen der Sängerin und Gitarristin Souad Massi oder den von zwei Ouds getragenen Sounds von DuOud ist das anders. Mit DuOud, Souad Massi, Imarhan, Samira Brahmia. Mit Anna-Bianca KrauseSeit fast 20 Jahren versorgen uns die Soulfire Artists aus München mit feinster Musik aus dem Bereich Reggae, Ska und World Music. Als Künstleragentur gestartet, ist das von Chris Pössinger gegründete Unternehmen inzwischen nicht nur im Bereich Promotion, Vertrieb, Booking und Management, sondern auch als Label aktiv.Komposition: Ulrike Haage Bearbeitung und Regie: Katja Langenbach BR 2022 UrsendungEcos Australes - Chilenische Ethnien in neuer MusikAufnahme vom 21.10.2022 in der Alten Feuerwache, KölnDas Baselitz-Konzert des Ensemble Kontrapunkte radio ) - Das Festival Atonal Berlin widmet Iannis Xenakis zu seinem 100. Geburtstag ein Programm. Die Partituren des Komponisten verbinden Klang und Mathematik. Von Thomas Wochnik.(dlfk-audio) - Bislang unveröffentlichtes Album des Pianisten piqd ) - im Zweiten Weltkrieg zeit ) - Nah dran sein ist neben der Digitalisierung eines der großen Zukunftsversprechen der ARD-Anstalten. Der WDR hat schon elf lokale Sendungen am Tag. Und die sind echt nett. Von Johannes Schneider- Das Haus Fernsehfilm Deutschland 2021 | 3sat - Hyperland Fernsehfilm Deutschland 2021 | 3sat - Barbara Spielfilm Frankreich 2016 | arte - Drei Tage und ein Leben Spielfilm Frankreich 2019 | MDR - Ungewollt schwanger in Deutschland - Der Paragraf und ich Mein Leben | Das Erste