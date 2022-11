TV-Tipps des Tages

Gonzalo Rubalcaba solo beim Jazzfestival Leibnitz 2022Ein Pianisten-Star in der Südsteiermark: Gonzalo Rubalcaba"Ystad Sweden Jazz Festival" Theater YstadRemembering Joey DeFrancesco (1971-2022)Aufzeichnung vom 01.08.2019"Feuer" 30. Randfestspiele ZepernickUraufführungen von Sidiropoulos, Zapf, Querfurt, SafronovAufnahme vom August 2022 aus der Kirche St. Annen, ZepernickAm Mikrofon: Dietrich PetzoldGiant Steps in Jazz Extended Version - Art TatumMit Karsten MützelfeldtDie Komponistin Malin BångDie Schwedin und ihr Enselmble "Curious Chamber Players". Mit Margarete Zander"In einem Raum mit Robert Smith"Impressionen vom Cure-KonzertMit Tobias Ruhland und Ann-Kathrin MittelstraßLook Both WaysNeue und zeitlose Tracks von Q-Tip, Nxworries, Homeboy Sandman, Deca, Aesop Rock, Nosaj Thing, Apsilon, Yung Lungz, Dargz, John C & Meftah, Waajeed, Cody Currie, Jon Dixon, Raybone Jones, Tilman und Mr. Ho.Ist das noch R&B oder schon…?Ja, was? Post R&B? Gähn. Klingt wie Postfaschismus für den gelifteten Faschismus, der sich gerade in Italien vorstellt. Future R&B? Naja. Free&B? Klingt wie Frisbee. R&B-Free? Why not? Jedenfalls Rhythmus & (weniger) Blues, weitergedreht, mit den John Wizards (es gibt sie noch!), Lady Lykez & Ikonika bringen den (sort of) R&B zurück zu Hyperdub. Mit Jamila Woods & Kelela, die willkommenerweise gleichzeitig comebacken. Mykki Blanco meets Anohni & Kelsey Lu, nicht ohne die Ansage: Your feminism is not my feminism. Und Thundercat p-funkt Sakamoto.Ghosts & Monsters & Pawns & KingsIn dieser Ausgabe geht es um Neues und Aktuelles von Kill Strings, Papa Roach, Architects, Skid Row, Blink-182, Liotta Seoul, Die Nerven, Antitype, Quarter Wolf, Rival Sons, Saint Chaos, Alter Bridge, Älteres von New Model Army, Generation X und außerdem eindringliche und verschärfte Konzert-/Tourneehinweise/Veranstaltungshinweise für Skid Row und Die NerveAus dem Dschungel der Neuveröffentlichungenheute mit: Kaja Draksler & Susane Santos Silva | Steve Gadd, Eddie Gomez, Ronnie Cuber & WDR Big Band | Andreas Willers- Evangelischer Gottesdienst zum Reformationsfest aus der Stadtkirche St. Michael in Jena | Das Erste - Höllgrund (1/8) Deutschland 2022 | SWR Fernsehen BW - Trump, Biden, meine US-Familie und ich | Das Erste - Hart aber fair Unter Feinden: Spaltet der Populismus die Demokratien? | Das Erste - Trumps Erbe(n) Wie die jungen Rechten Amerika verändern wollen | Das Erste - Polizeiruf 110: Variante Tramper Fernsehfilm DDR 1989 | rbb Fernsehen