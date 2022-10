TV-Tipps

NDR Jugendsinfonieorchester - The Baltic SoundWerke von Södermann, Rautavaara, SibeliusNDR Jugendsinfonieorchester; Ltg.: Stefan GeigerAufzeichnung vom 28.09.2022 in der Elbphilharmonie HamburgJubiläumskonzert - 75 Jahre WDR Sinfonieorchester und WDR RundfunkchorWerke von di Castri, Lutosławski, OrffWDR Sinfonieorchester, Leitung: Cristian MăcelaruÜbertragung aus der Kölner Philharmonie Parallele Ausstrahlung als Mehrkanal 5.1"Meister der Ironie" Rambo Amadeus & Five Winnetous aus MontenegroAufnahme vom 9.7.2022 beim Rudolstadt Festivalmusikprotokoll 2022. "Why Frets?" von Marko Ciciliani.Gitarren dekonstruieren mit Marko Ciciliani"Heteroptera oder: Vom Sehen lernen beim Malen"Die Wissenskünstlerin Cornelia Hesse-HoneggerVon Christine Nagel Regie: die Autorin Deutschlandfunk 2016Oktober 1977 / Sex Pistols & Co.Mit "Never Mind The Bollocks - Here's The Sex Pistols" erschien am 28. Oktober 1977 eines der einflussreichsten Alben aller Zeiten. Eine schöne Pointe, das am selben Tag mit Queens "News Of The World" gleich noch ein Meilenstein die Regale der Plattenshops enterte. Und sonst in jenen Tagen? Wir haben uns umgehört, was im Oktober '77 noch so los war und dabei u. a. Songs von David Bowie, Ultravox und MX-80 Sound entdeckt."Welcher Art die Wärme ist" v. Andreotti/De Martin/Nadj AbonjiKomposition: Martin Schütz Konzept, Bearbeitung und Regie: Erik Altorfer BR / SRF 2022 UrsendungSister SwedgeOktober News heute mit Musik von Kelela, Ah! Kosmos, Lehto, Patrice, Freddie Gibbs, Arz und Monologue."Gute Fehler" Die Aufwertung des Imperfekten. Von Julian Kämper- Rede des Bundespräsidenten Übertragung aus dem Schloss Bellevue | Das Erste - Meine Mutter gibt es doppelt Fernsehfilm Deutschland 2022 | Das Erste - Der Patient Fernsehfilm Frankreich 2022 | arte - Jamie Lee Curtis - Schrei nach Freiheit in Hollywood Frankreich 2022 | arte - Road to Perdition Spielfilm USA 2002 (Road to Perdition) | 3sat