TV-Tipps

hr-Bigband feat. Julia Hülsmann. Leitung: Theresia Philipp"Quest" Dave Liebman, Saxofon / Richie Beirach, Piano / Ron McClure, BassBilly Hart, Drums (Übertragung aus dem hr-Sendesaal)Eine Komponistin integriert: Bushra El-TurkDie in London geborene Komponistin Bushra El-Turk integriert in ihren Stücken Musik und Musiker:innen aus verschiedenen Kulturen. Damit vereint sie nicht nur unterschiedliche Klangwelten, sondern auch unterschiedliche Arten, diese Klänge entstehen zu lassen."Basilika Mariae Himmelfahrt, Brünn". Werke von Tigran Mansurian und Leoš JanáčekTschechischer Philharmonischer Chor BrünnPhilharmonie Brünn; Leitung: Dennis Russell DaviesAufzeichnung vom 22.07.2022Auswärtsspiel - Konzerte aus EuropaBotschaft für den Frieden. Vadim Gluzman und Vasily Petrenko in ParisWerke von Schostakowitsch, Silvestrov, StrawinskyVadim Gluzman, Violine; Orchestre Philharmonique de Radio FranceLeitung: Vasily Petrenko. Aufnahme vom 3.6.2022 aus dem Radio France Auditorium, ParisDinosauriermonologe. Ein Singspiel mit dem Nachwort einer BirkeSingspiel mit dem Nachwort einer BirkeNach dem gleichnamigen Theaterstück von Ariane KochRegie und Komposition: Antje Vowinckel NDR 2022, UrsendungHip Harp - Der Boom der Harfe im neuen JazzVon Henry AltmannWith LoveEine Umschau, was es alles "neues" aus alten Musik-Archiven dieser Welt gibt. Mit freundlicher Unterstützung der Labels Mr. Bongo, Batov Records, Far Out Recordings, Frederiksburg Records und natürlich Soul Jazz Records. In der brasilianischen Single-Kiste hat Micha Phonem auch ein paar Singles für seine Plattenpolytour gefunden.Orchestraler Free Jazz: William Parkers "Universal Tonality"Manche Werke sind für nur einen Tonträger zu umfangreich: William Parkers Universal Tonality kommt auf 2 CDs, Wadada Leo Smiths "The Emerald Duets" in einer 5-CD-Box.Mit Niklas WandtMoving Pictures: Musik für Film und KopfkinoMit Babette Michel- Burn after reading Wer verbrennt sich hier die Finger? | arte - Schmutziges Kupfer Die dunkle Seite der Energiewende | tagesschau24 - #Dieselgate Die Machenschaften der Deutschen Autoindustrie | phoenix - Bertolt Brecht - Flüchtlingsgespräche Deutschland 2022 | arte