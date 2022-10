Radiotipps für Dienstag, 25.10.22

TV-Tipp

Musiktipp IBen LaMar Gay Quartet und Maria Grande Trio in WillisauMusiktipp II"Rudolfinum Prag"Werke von Martinů, Strawinsky, DvořákJean-Guihen Queyras, Violoncello; Prager Radio-SymphonieorchesterLeitung: Petr Popelka Aufzeichnung vom 10.10.2022"Jō Kondō" Von Helmut PetersDie Freiheit in der Wahl der kompositorischen Mittel, die sich der 1947 in Tokyo geborene Jō Kondō nimmt, ist vielleicht einer der größten Vorzüge seiner Musik.Jazz Heroes: Der Schlagzeuger Billy Hart"Ezra Pound reloaded" Was vom Dichter übrigbleibtVon Elke Heinemann NDR/WDR/DLF 2017Tanzbretter (3/5) Eine kleine Geschichte der elektronischen Musik und ihren Clubs"Hyper, Hyper!" Von Jens Balzer und Tobi MüllerMit Krischan Makswitat (DJ u. Techniker im Berghain)"Anna Livia Plurabelle" Nach James JoyceBearbeitung und Regie: Grace Yoon. Komposition: Sam Bardfeld, Tim Khia, Napoleon Maddox. Ton und Technik: Peter Avar, Venke Decker RBB 2012HörtippHeimatklängeUnbehagliche Gegenwartsbetrachtungen von Die Nerven, Mutter und Fehlfarben auf jeweils neuen Alben, sozialistischer Konzept-Pop von David J. Kirchner, polternder Punkrock von Die Verlierer, Tropicalismo aus Essen von The Düsseldorf Düsterboys. Viktor Marek als Mr. Subtitle und New-Wave-Shooting Star Betterov fehlen auch nicht."Der Komponist Hans Werner Henze" Wie zeitlos ist das Werk des zeitgenössischen Komponisten? Mit Andreas Göbel- Drachenjungfrau Fernsehfilm Österreich 2016 | 3sat - Das Rote Imperium (1/3) Paraden, Pläne, Paranoia | arte - Schmutziges Kupfer Die dunkle Seite der Energiewende | Das Erste