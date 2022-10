Radio-Tipps, Donnerstag, 13.9.22

TV-Tipps

Brandneu - Internationaler Orgelsommer 2022 in Kassel "Das Eröffnungskonzert"Bernhard Haas, Orgel; Susanne Kujala, Orgel; Eckhard Manz, OrgelWerke von Ferneyhough, Furrer, Reger, Maintz, Maxwell Davies, Fabien Lévy(Aufnahme vom 25. Juni 2022 aus der Kirche St. Martin)"Schattenbilder und Himmelsflüge" Die Pianistin Julie Sassoon. Von Bert Noglik"Musikalischer Poet und Individualist" Der Komponist Ralph Vaughan Williams (1872-1958). Am Mikrofon: Norbert HornigPhillip Sollmann X Oren Ambarchi X Konrad Sprenger X Greg FoxKompositionen von Olga Neuwirth und Adriana Hölszky"Bronze, Silber, Avantgarde" Die Olympischen Sommerspiele 1972 und ihre Neue MusikEine Sendung von Stefan FrickeSchwerpunkt: Beziehungsweise "Ferngänge" Von Vivien SchützRegie und Ton: die Autorin. Produktion: Bauhaus-Universität Weimar 2018Vor 60 Jahren starteten die Beatles ihre unvergleichliche PlattenkarriereEs war der Beginn ihrer beispiellosen Plattenkarriere. Vor 60 Jahren, genau am 5. Oktober 1962, erschien die erste offizielle Schallplatte der Beatles: ihre Debüt-Single "Love Me Do" mit der Rückseite "P.S. I Love You" - beide Songs geschrieben von Paul McCartney und John Lennon.musikprotokoll 2022. Musik für die Grazer Märchenbahn.Grotto Trails Memory. Eine musikalische Fahrt mit der Grazer Märchenbahn.- Gute Nachrichten - Der Usedom-Krimi | Das Erste - rom - Tödliche Klippen (4/6) Unter Druck | arte - Sexismus, #metoo, Catcalling - alles nur übertrieben? | hr-fernsehen - Alices Buch Wie die Nazis das Kochbuch meiner Großmutter raubten | arte Jürgen Kerth - Der Blues-König aus Erfurt | MDR FERNSEHEN