Radiotipps, Montag, 10.10.22

TV-Tipp

"Rudolstadt Festival" Große Bühne Heinepark "The Divine Comedy" Aufzeichnung vom 09.07.2022Der geheime Garten des Jazz. Mit Götz AlsmannJomar Dagron - Rocky Mountain Jazzmusikprotokoll 2022. "Constellation" mit der Bratschistin Kateryna SuprunMusik aus der Ukraine für Viola SoloDer Trompeter Roy Hargrove: Feuer und Dämonen"Die Geschichte der getrennten Wege" (2/4) von Elena FerranteKomposition: Ulrike HaageBearbeitung und Regie: Martin Heindel BR 2022 UrsendungJapaner(in) & Düsseldorfer - Dub Outernational"Japaner in Düsseldorf" war mal ein (not so) Hit der Düsseldorfer Band Mittagspause und bald darauf ein (not so) Hit der Düsseldorfer Band Family Five. Daran mußte ich denken, als ich dieser Tage fast zeitgleich auf zwei neue Alben stieß, die dann heute unter dem dehnbaren Motto Dub Outernational die Sendung prägen.Norient City Sounds: Der beunruhigende Sound von BeirutMit Anna-Bianca KrauseZum 150. Geburtstag von Ralph Vaughan Williams - Eine englische Institution (1/5)Mit Antonie von Schönfeld- Martha Liebermann - Ein gestohlenes Leben Spielfilm Deutschland 2022 | Das Erste - Soylent Green Jahr 2022 ... die überleben wollen | arte - Weizen als Waffe | Das Erste - Weltspiegel extra: Aufstand im Iran Eine Chance für die Freiheit? | Das Erste - Suicide Tourist Es gibt kein Entkommen | arte