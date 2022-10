Radiotipps Freitag, 7.10.22

TV-Tipps

Werke von Stefano Gervasoni und Helmut LachenmannTrio Recherche, SWR Vokalensemble, Menoit Meudic, Sylvain Cadars IRCAM ParisLeitung: Yuval Weinberg(Konzert vom 18. Juni 2022 im Centre Pompidou im Rahmen des Festivals Manifeste Paris)"Where's my mule?" Die Bluesrock-Band Gov't Mule (1/2)Aufnahme vom 20.7.2022 in der Batschkapp, Frankfurt. Mit Tim Schauen"Zeichne mir ein Land" Lieder der Musikerin Souad Massi. Mit Grit FriedrichBlue Notes in vielen Farben: Auf den Spuren von Janis - Dana Fuchs"Morgens um halb zehn" Arbeitswelten in Deutschland und JapanVon Julia Shimura Regie: Guiseppe MaioProduktion: Deutschlandfunk 2022"Pangäa Ultima" von Clemens HoffmannKomposition: Christian Heiland/Anatol AtonalRegie: Clemens Hoffmann Autorenproduktion 2021"Der Zuhörer denkt: Aha!" Hanns Eisler als Musikkritiker der Roten FahneVon Georg BeckDo it yourself! Rockmusik ohne BombastVon den Ramones bis Green Day - schnörkelloser Rock 'n' RollMusik im Film - der Musikdokumentarfilmer Frank SchefferWo ist meine Schwester? Fernsehfilm Deutschland 2022 | arte - Die 30 schönsten Berliner Hinterhöfe | rbb Fernsehen- Was gewesen wäre Spielfilm Deutschland 2019 | ONE