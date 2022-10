Im Gespräch mitPflegemutter Susanne Mohnsen(dlfk-audio) - Nachdem sich Susanne Mohnsen entschieden hatte, ein Pflegekind in Obhut zu nehmen, musste sie ungeahnte bürokratische Hindernisse überwinden. Fünf Jahre lang dauerte ihr Weg durch den Behörden-Dschungel. Kinder, sagt sie, kämen eher ins Heim als in eine Pflegefamilie.<--- bestellen hei ) - Mit einem vernetzten Schloss sperren Sie die Tür bequem per Smartphone auf und gewähren Gästen von unterwegs Zutritt. Doch welcher Schlossantrieb ist der beste? fk ) - Allein die Idee ist verführerisch, vorhandene Liedtexte so zu kombinieren, dass eine Kriminalgeschichte daraus entsteht. Besonders herausfordernd für die Sopranistin Katharina Ruckgaber musste aber gewesen sein, die Abfolge der damit verbundenen Musik in einer ungewöhnlichen, der Geschichte gemäßen Anordnung vorzufinden. Thomas Rothschild schreibt, was daraus wurde. fk ) - Else Lasker-Schüler war eine der immerfort Liebenden unter den Lyrikerinnen, deren Herz "dem ew'gen Leben" angehörte. Und sie beherrschte die märchenhaften Wendungen, die ein Sprachbild dem Gedächtnis anvertrauen. Hajo Jahn, Vorsitzender der Else Lasker-Schüler-Gesellschaft, hat ein Lesebuch über die zaubrische Dichterin geschrieben, und Matthias Buth hat es gelesen. fk ) - Wer in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts in Frankfurt lebte, weiß, was gemeint ist mit dem brennenden Stuhl, der unübersehbar die Litfasssäulen erhellend verdunkelte. Gunter Rambow hatte mit ihm und anderen Plakaten dem Theater eine spektakuläre Außenwirkung verliehen. Harry Oberländer beschreibt in seiner Ansprache zu einer Ausstellung dieser Plakate in Güstrow, wo Rambow als Heranwachsender lebte, Werden und Wirken des Grafikers und Fotografen, der bis heute mit Angelika Rambow-Eschbach die Plakate der Frankfurter Oper gestaltet.Von Harry Oberländer sz ) - Nach den Vorstellungen der US-Besatzungsoffiziere sollte die SZ so bekannt werden wie die "New York Times". Das ist vielleicht nicht ganz gelungen, aber mit ihren investigativen Geschichten sorgt sie heute weltweit für Aufmerksamkeit sz ) - Eine keineswegs pessimistische Betrachtung über den Platz der Zeitung in der digitalen Gegenwart - und warum der Begriff Presse nach und nach historisch wird. Von Kurt Kister sz ) - Was denkt eine über Zeitungen, die selbst andauernd darin vorkommt? Ein Gespräch mit Iris Berben über ihr Verhältnis zur SZ und anderen Blättern, das sinnliche Vergnügen des Lesens und ihre Sympathie für One-Night-Stands. Interview von Willi Winkler