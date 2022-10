TV-Tipps

Im Zentrum Lied - Unwiederbringlich dahin. Russische LiederLieder von u.a. Rachmaninow, Medtner, Brahms, Prokofjew, Britten, MussorgskijEkaterina Chayka-Rubinstein, Mezzosopran; Theodore Platt, Bariton; Maria Yulin, KlavierAufnahme aus dem Humboldt-Gymnasium, KölnOboenklänge - geblasene PoesieUAs von Ursina Braun, Tobias Krebs, Xavier DayerAzahar Ensemble. Musikpodium Zürich 03.06.22 Helferei ZHSWR Jazzpreis 2022 - Der schwedische Kontrabassist und Bandleader Petter Eldh im Porträt. Von Günther HuesmannWhat's going on? - Features, Interviews und was die Szene (um-)treibtLakecia Benjamin gastiert beim Deutschen Jazzfestival Frankfurt 2022Achtung Störung! Wie anfällig ist die Neue Musik?Wir ärgern uns über sie, und vielleicht wäre eine Musik ohne sie doch etwas langweilig. Wie störungsanfällig also ist die Neue Musik? Und wie gehen Komponist:innen damit um? Bauen sie gar bewusst ein? Eine investigative Untersuchung von Thomas Meyer.Miami Punk: The Complete DLC (3/3)Abenteuer 3: Das ist nicht die Wahrheit, das ist SandHörspiel-Spiel von Juan S. GuseKomposition: Nikolai von Sallwitz Artwork: Sebastian StammRegie: Iris Drögekamp sowie Felix Lehmann NDR/SWR 2022, URSENDUNGPersonality DisorderNeues von Preoccupations, Suede, Metz, Pixies, The Shadracks, Dry Cleaning, Dives uvm."Der Fuchs und der Igel (2/3)" Von Daniel Cil BrecherRegie: Robert MatejkaTon und Technik: Andreas Narr und Barbara Zwirner DeutschlandRadio Berlin 2000Hörtipp VTyshawn Sorey, Wayne Shorter & Larry YoungMit Niklas WandtLauchhammer - Tod in der Lausitz (3/6) Neue Herren | Das Erste - Isaac Asimov - Geschichten aus der Zukunft Frankreich 2020 | arte - Die chinesische Seidenstraße in Europa | WDR