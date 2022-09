TV-Tipps

Musiktipp I60 Jahre im Groove - Dieter AmmannWerk von Martirosyan, Nigmatullina, AmmannSimone Zgraggen, Violine; Basel SinfoniettaBaldur Brönnimann, Leitung. Konzert vom 26. Mai 2022,Stadtcasino BaselMusiktipp IIAscension, Avantgarde, Afrika - Der Saxofonist Pharoah Sanders. Von Bert NoglikMusiktipp IIIVon Wes Montgomery bis Megan Thee Stallion: Sänger Oscar JeromeMit Anja BuchmannMusiktipp IVMichel Godard spielt im "Tuba Trio" in HamburgHörtipp IMiami Punk: The Complete DLC (2/3) Abenteuer 2: Marsch der TotenHörspiel-Spiel von Juan S. Guse Komposition: Nikolai von SallwitzArtwork: Sebastian Stamm Regie: Iris Drögekamp sowie Felix Lehmann NDR/SWR 2022, UrsendungHörtipp IIThe Lucky Bag Of ...... Viktor Marek (aka Mr. Subtitle), Louis Cole und dem bayrischen Label Tramp Records. Die monatliche Plattenpolytour von Micha Phonem hat TV-Trash im Rucksack. Dazu zaubern diverse Beatmaker aus Warschau Beats aus ihren Plattentaschen.Hörtipp III"Der Fuchs und der Igel (1/3)" Von Daniel Cil BrecherRegie: Robert MatejkaTon und Technik: Andreas Narr und Barbara ZwirnerProduktion: DeutschlandRadio Berlin 2000Hörtipp IVAm Tisch mit Michael Wollny, "Residenz-Musiker"- Lauchhammer - Tod in der Lausitz (1/6) Tückische Erde | Das Erste Mitgefühl - Pflege neu denken Dänemark/Deutschland 2021 | 3sat - Professor T (1) Anatomie einer Erinnerung | ONE - Ein Mädchen Frankreich 2020 | arte