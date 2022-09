3sat-Kulturzeit

Die Themen der Sendung vom 8.9.Es gilt als sein Vermächtnis: Allein während seiner Amtszeit als Präsident hat Donald Trump drei konservative Supreme Court Richter auf Lebenszeit benannt.In ihrem neuen Buch "Wir können auch anders" will Maja Göpel Mut dazu machen, in Umbruchzeiten Weichen für die Zukunft zu stellen.<--- bestellen Der Künstler Gottfried Kumpf, dessen naiv wirkende, von ihm liebevoll "Asoziale" getaufte Figuren und Skulpturen große Bekanntheit erlangten, ist am 5. September überraschend nach einem Herzstillstand gestorben.Sie starb am 8. September 2022 im Alter von 96 Jahren auf ihrem Landsitz Balmoral in Schottland. Demnach hatte sich der Gesundheitszustand der Monarchin zuvor verschlechtert. Die im Jahr 1926 unter dem Namen Elizabeth Alexandra Mary Windsor geborene Adelige war die am längsten regierende Monarchin in der Geschichte Großbritanniens. Gerade erst feierte sie 70 Jahre Thronjubiläum.Queen Elizabeth II.RBB heise ) - Inwiefern die Wahl der neuen RBB-Intendantin Probleme nicht löstWest-Managerin mit politischen Kontakten an der Spitze der Sendeanstalt. Wahl zementiert strukturelle Fehlentwicklungen. Wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk reformiert werden kann.Wolf-Dieter Wolf versuchte, turi2 ) - Der frühere Chef des RBB-Verwaltungsrats, Wolf-Dieter Wolf, versuchte in mindestens einem Fall, die Berichterstattung des Senders zu beeinflussen, berichtet die "Welt". Der Chefkontrolleur sei 2013 unzufrieden mit zwei Berichten über die Berliner Messe gewesen, bei der er bereits damals im Aufsichtsrat saß. Ein Reporter hatte über Schwierigkeiten beim Bau des City Cube berichtet, der mittlerweile das Internationale Congress Centrum ersetzt. Wolf meldete sich direkt bei einem Mitglied der damaligen RBB-Geschäftsleitung und ließ den Journalisten über den damaligen RBB-Chefredakteur Christoph Singelnstein zum Rapport einbestellen. zeit ) - Nirgendwo in Deutschland sind die Gehälter so ungleich verteilt wie in Feldafing am Starnberger See, die Reichen schotten sich ab. Ein Golflehrer versucht mitzuhalten. radio ) - Was für eine Zeitreise! Grandmaster Flash + The Furious Five, Afrika Bambaata, Rock Steady Crew, Sugarhill Gang …. Danke Lucky und auf gehts!Süddeutscher Verlag nb ) - Der Unternehmensbereich Fachinformationen des Süddeutschen Verlags in München übernimmt die Mehrheit der Anteile an der Direkt + Online GmbH (D+O), ebenfalls mit Sitz in München, und baut damit sein Datengeschäft im Medizin-Markt aus. D+O wird in die Unternehmenstochter MedTrix Group integriert, die als Fachmedienanbieter mit ihrem Datengeschäft bereits auf dem Gesundheitsmarkt in der Schweiz und in Österreich aktiv ist. Die Gruppe wurde 2022 aus den drei Medizin-Verlagen des Süddeutschen Verlags, der Medical Tribune Verlagsgesellschaft, der Medizin Medien Austria und der Swiss Professional Media AG, gegründet.Kundenmonitor Deutschland 2022 bb ) - Viele Kundinnen und Kunden erleben im digitalen Raum Enttäuschungen. Vor allem (bb) - Banken und Versicherungen sorgen für Frust. Der Handel steht recht gut da, sagen die Forscher. szm ) - Über das Nacktwohnen, das Ausleuchten der Seele, auf einen zufliegende Gewehrkugeln und das neue Buch des Filmregisseurs Werner Herzog. Von dlfk-audio ) - Renate Müllers therapeutisches Spielzeug aus festem Rupfen ist weltberühmt. Dass es sogar in New York ausgestellt wird, hätte sie sich nicht träumen lassen. Mit 75 Jahren arbeitet sie immer noch in der Werkstatt - nur ein Nachfolger fehlt. sz ) - In dem Fall geht es um mögliche Verstöße gegen Compliance-Regeln des Senders und um eine im Raum stehende Begünstigung von Verwandten. dlfk-audio ) - von Juliane Reil