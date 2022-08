Lesart

In den Medien bm ) Umgeblättert heute: "Ein großes poparchäologisches Vergnügen" turi2 ) - Stefan Willeke, Chefreporter der Chefredaktion der "Zeit", wirft der Transformationsforscherin Maja Göpel in der "Zeit" vor, ihren Bestseller Unsere Welt neu denken mit Hilfe des freien Autors Marcus Jauer geschrieben zu haben - und dies der Öffentlichkeit verschwiegen zu haben. Göpel widerspricht auf Twitter: "Wer mit mir über das Buch gesprochen hat, z.B. bei Veranstaltungen, weiß, dass ich regelmäßig erzählt habe, wie mir ein Journalist dabei geholfen hat, und warum das ein Gewinn bei diesem Sachbuch war." Willeke prangert das Ghostwriting als "zweifelhafte Gewohnheit der Buchbranche" an, sieht "Halbwahrheiten" und "eine Portion Verlogenheit" bei Göpel. (ndr ) - Die Autorin Enid Blyton ist heute vor 125 Jahren in England geboren worden. Sie hat viele berühmte Kinderbücher geschrieben, etwa "Hanni und Nanni" oder die Serie "Fünf Freunde". dlfk-audio ) - Interview mit Kirsten Boie"Der Riss der Zeit geht durch mein Herz" von Hertha PauliRezensiert von Carsten Hueck<--- bestellen dlfk-audio ) - Moderation: Frank Meyer<--- bestellen "Wann das mit Jeanne begann" dlfk-audio ) -Gespräch mit Helmut Krausser<--- bestellen dlfk-audio ) - Von Miriam Zeh<--- bestellen Ece Temelkuran: "Wille und Würde. dlfk-audio ) - Rezensiert von Pascal Fischer<--- bestellen faz ) - Im akademischen Non-Book-Sektor: Die Universität Leipzig wickelt ihre Buchwissenschaft ab. Und damit eine bedeutende Traditionslinie der Stadt. bb ) - Der Musiker und Schriftsteller Sven Regener erhält in diesem Jahr den Sondermann-Preis für komische Kunst. Über den Förderpreis kann sich Teddy Teclebrhan freuen. radio ) - "Dass Peter Handke (geboren 1942) zu den großen Dichtern gehört, daran gibt es schon deshalb keinen Zweifel, weil er Wunschloses Unglück' geschrieben hat, eines seiner innigsten und wahrhaftigsten Bücher", urteilt Ulrich Greiner in "Die Zeit".