- Abschied von Uwe Seeler - Trauerfeier im Volksparkstadion - Das Erste Nichts zu verlieren Fernsehfilm Österreich/Deutschland 2018 | Das Erste - Meyer-Burckhardts Zeitreisen in die Vergangenheit des Nordens | NDR - The King - Elvis und der amerikanische Traum USA /Deutschland 2017 | BR dlfk ) - Der Bassist der anglo-irischen Punkband The Pogues, Darryl Hunt, ist tot. Das teilte die Band bei Twitter und auf ihrer Webseite mit. Der Musiker sei am Montagnachmittag im Alter von 72 Jahren in London gestorben, hieß es da. Die Todesursache ist noch nicht bekannt dlfk ) - Lamont Dozier, einer der bekanntesten Songwriter und Produzenten des Musik-Labels Motown Records aus Detroit, ist tot. Dozier, der Lieder für bekannte Musiker wie The Supremes, Marvin Gaye und The Isley Brothers schrieb, starb im Alter von 81 Jahren, teilte sein Sohn am Dienstag im Onlinedienst Instagram mit. Dozier wurde am 16. Juni 1941 geboren und wuchs in einer musikbegeisterten Familie in Detroit auf. Ab den 1960er Jahren arbeitete er bei Motown Records mit den Brüdern Brian und Eddie Holland zusammen. Gemeinsam schrieb und produzierte das Trio Holland-Dozier-Holland Hits wie "Where Did Our Love Go" und "Stop! In The Name of Love" für The Supremes. Auch die Zusammenarbeit mit The Miracles, The Four Tops und Marvin Gaye war von Erfolg gekrönt. radio ) - Sofia Kowalewskaya und Maryam Mirzakhani waren die größten Mathematikerinnen ihrer Zeiten: Sofia, geboren 1850 in Moskau, wurde 1884 die weltweit erste Professorin für Mathematik in Stockholm; Maryam (1977-2017), geboren in Teheran, war Professorin in Stanford und wurde als erste Frau mit der Fields-Medaille ausgezeichnet. radio ) - Auf ein waghalsiges Unterfangen lässt sich Österreichs Parade-Akkordeonist Otto Lechner heute erstmals am Hof der Winzer Krems ein: Lechner, der sich auch schon an manchem Jimi-Hendrix-Song versucht hat, interpretiert "The Dark Side of The Moon", das berühmte Pink-Floyd-Album aus dem Jahr 1973 - und zwar solo!