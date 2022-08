Radiotipps am Dienstag

radio ) - The 14 July edition of The Wire's weekly show on Resonance FM featured tracks by SB The Moor, Emeka Ogboh, Tanya Tagaq, Duet Emmo, Niton, and more. radio ) - "Musik für die Dämmerung, wenn die letzten Strahlen, wenn unsere Sicht auf die Beständigkeit der Dinge und die damit verbundenen Gewissheiten schwinden". Das schreibt David Sylvian in den Liner Notes. In Zeiten großer Hitze und der aufkeimenden Gewissheit, dass sich vieles in naher Zeit umfassend ändern kann, ist diese Musik ein Entwurf von großer Tragweite. fk ) - Wer jemals "Take Five" gehört hat, wird das Stück ein Leben lang nicht mehr aus dem Kopf kriegen. Das liegt nicht nur am ungewöhnlichen Fünfviertel-Takt, sondern an Paul Desmonds musikalischen Ausdrucksweise. Der Saxophonist, der das Stück auch komponiert hatte, greift einem mit seinem fließend gehauchten Spiel unmittelbar ins Gemüt. Von seinen Studioproduktionen auf CD und anderen Veröffentlichungen von Musikern, deren Namen allein schon klingen, berichtet Thomas Rothschild.