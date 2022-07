Heute in Radio+TV

Radiotipps für Freitag, 22.7.22

TV-Tipps

Musiktipp I"Schleswig-Holstein Musik Festival"Werke von Prokofjew, John Adams, StrawinskySchleswig-Holstein Festival Orchester; Leitung: Krzysztof Urbánski(Zeitversetzte Liveübertragung aus dem Konzertsaal der Musik- und Kongresshalle, Lübeck)Musiktipp II"Dies ist keine Rockband, das ist ein Kunstprojekt!"Die norwegische Band Motorpsycho (3/3)Aufnahme vom 3.5.2022 im Kulturzentrum Faust, HannoverMusiktipp III"100 Jahre im Dienste der Neuen Musik" Wie Salzburg zur Neuen Musik kam.Ein Jahrhundert Internationale Gesellschaft für Neue Musik (IGNM)Hörtipp I"Musikalische Sammlungen" Im Reich der Jukeboxen, Tubas und Müll-InstrumenteVon Nina Prasse Regie: Rolf Mayer Deutschlandfunk 2022Hörtipp II"Der Prepper in mir" Mein Selbstversuch pünktlich zum WeltuntergangVon Frank Odenthal Regie: Beatrix Ackers Deutschlandfunk 2022Hörtipp III"Amorbach. California" von T. Meinecke/Move DKomposition: Move D Realisation: Thomas Meinecke/Move D BR 2021Hörtipp IVDéodat de Séverac und die Antipariser Musik der "Ligue d'oc"Von Richard Schroetter dlfk-audio ) - Urlaubsgrüße von Antonin Dvorak- 21. Elblandfestspiele "Cirque de la Musique" - Die große Gala | rbb Fernsehen - Bonnie und Clyde - Ein Leben auf der Flucht | 3sat - Barry White A Dream of Love | arte - Der Krieger und die Kaiserin Spielfilm Deutschland 2000 | ONE