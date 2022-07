Radiotipps

TV-Tipps

Musiktipp ILeicht über Linz 2021 (Teil 2). Das Baseler Delirium Ensemble - Uraufführungen junger Komponist/innen mit dem Delirium EnsembleMusiktipp IIFarben, die von innen kommen" Die Pianistin Julie Sassoon Von Roland SpiegelHörtipp IBuddhi Maya Sherpa über Trekking in Nepal Der Zusammenhalt in unserer armen Gesellschaft ist durch Corona nur noch stärker geworden" Andreas Obrecht im Gespräch mit der nepalesischen Trekking Führerin Buddhi Maya SherpaHörtipp II"Rumänien unerhört"Im Fokus der heutigen Sendung steht die Compilation "Sounds Of The Unheard From Romania Vol. 4" des Bukarester Künstler:innenkollektivs Future Nuggets. Damit lassen wir es aber nicht bewenden, denn Groovie Shizzl tönt immer bunt!Hörtipp III"True Stories" Von Sophie Calle und Ulrike HaageBearbeitung, Komposition und Regie: Ulrike Haage Ton: Martin Offik Produktion: BR 2019- odysso - Stress abbauen - so geht es! | SWR Fernsehen BW - 50 Jahre Transitstrecke - Als die Grenze zur DDR durchlässig wurde | tagesschau24 - Der Tote im Spreewald, Deutschland 2009 | 3sat