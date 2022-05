Moin-Moin



TV-Tipps



Musiktipp INational Concert Hall, DublinWerke von Fanny Hensel, Cécile Chaminade, Marianne von Martínez, Joan Tower, Ina Boyle, Caroline Shaw, Anna ClyneCatriona Ryan, Flöte; National Symphony Orchestra of IrelandLeitung: Nil Venditti Aufzeichnung vom 04.03.2022Musiktipp IIDieter Ammann in LuzernWerke von Dieter Ammann, Wolfgang Rihm, György LigetiMusiktipp IIIDie Sängerin Mirna Bogdanovic - Kunst der Konfrontation Von Niklas WandtMusiktipp IVWorldAfrotronic & Oriental Psychedelic: Konono No. 1, El Khat, GhoulaMit Babette MichelHörtipp IDurchwachte Nacht. Mit und zu Dieter AmmannDieter Ammann, einer der international renommiertesten Komponisten der Schweiz. In der Musik unserer Zeit sinniert er über Inspiration, Kopfarbeit und die Nacht. Zusammen mit der Dichterin Annette von Droste-Hülshoff.Hörtipp II"Wonder Valley (2/2)" Nach dem gleichnamigen Roman von Ivy Pochoda Übersetzung aus dem Amerikanischen: Sabine Roth und Rudolf Hermstein Bearbeitung und Regie: Matthias Kapohl NDR 2022, UrsendungHörtipp III"The Raw & Primitive Sound Of ..."Voodoo Rhythm Records (Bern)! Dort kommt gerade das erste Album von The Christian Family heraus. Auch King Khan hat dort schon Platten veröffentlicht. Kommt bald aber mit einem neuen fünften Album auf In The Red Records heraus. Wir hören außerdem in neue Musik von Simon Joyner, Caroline No sowie Weird Nightmare. Zum Schluss wird die Behauptung aufgestellt: "Fleetwood Mac are shite."Hörtipp IV"Das Schweigen entziffern" Von Regina Dürig und Christian Müller Regie: die Autorin und der AutorKomposition: Christian Müller Ton: Basil Kneubühler Produktion: SRF 2020Hörtipp VJazz aus Spanien: Daniel García, Antonio Lizana, Alba Caretamit Sebastian von HaugwitzSpielfilm Frankreich/Deutschland/Kanada 2019 (It Must Be Heaven) | arte dlfk-audio ) - Bericht von Jan Drees sz ) - Zehn Jahre lang gab es Geraune und Gerüchte über eine Fortsetzung von Uwe Tellkamps gefeiertem Bestseller "Der Turm". Jetzt ist es so weit. Wie ist "Der Schlaf in den Uhren" geworden? sz ) - Eine 90-minütige Dokumentation porträtiert den Schriftsteller Uwe Tellkamp und geht der Frage nach, wie frei die Meinung in diesem Land und speziell in der Stadt Dresden ist.<--- bestellen