Josef Joffe lässt Herausgeber-Amt bei der "Zeit" ruhen( sz ) - Der Journalist war in die Kritik geraten, weil er offenbar einen befreundeten Bankier vor einem kritischen Bericht seiner Zeitung gewarnt hatte. Nun ziehen er und der Verlag Konsequenzen. radio ) - Zwischen dem Aufruhr der Studierenden bei den Darmstädter Ferienkursen 1970 und der Gründung des Ensemble Modern 1980 erstreckt sich in Deutschland (West wie Ost) ein äußerst bewegtes Jahrzehnt der Neuen Musik. radio ) - In diesem Jahr meldete sich die Initiative mit einem kompakten, stilistisch gewohnt vielseitigen Programm zurück. Mit dabei: das Trio Jazz Smells, ergänzt um den Gitarristen Julian Fischer, sowie die erfahrenen Improvisatoren des HCL-Ensemble, die die Saxophonistin Silke Eberhard aus Berlin eingeladen faz ) - Jetzt, wo deutsche Intellektuelle meinen, dass sich die Ukrainer nur mit leichten Waffen verteidigen sollen, muss ein weiteres Land fürchten, von der russischen Armee angegriffen zu werden: Georgien. Ein Lagebericht. faz ) - Von der Doppelehe Landgraf Philipps des auch in dieser Hinsicht Großmütigen über den Mord an Rosemarie Nitribitt bis zur Schwarzgeld-Affäre der CDU: Ein neues Buch beleuchtet die an Skandalen reiche Historie des Landes Hessen. faz ) - Harvard-Punk oder New Wave? Für seine Töne und Bilder gibt es keine Schublade. Dem Sänger der Talking Heads und Weltmusiker David Byrne zum siebzigsten Geburtstag. radio ) - Seit 20 Jahren entführt die Sendung "Mouvement" Woche für Woche in die bunte Welt der Neuen Musik. radio ) - Ein wunderbares Feature. Anja Lechner zählt zu den renommiertesten Cellistinnen der Gegenwart. Keine komplizierte Komposition, vor der sie zurückschreckt. Nur an eine hat sie sich bisher nicht herangewagt… radio ) - Das WDR Sinfonieorchester, das Ensemble Musikfabrik und der Slowakische Philharmonische Chor Bratislava schildern unter der Leitung von Eberhard Kloke die "Verklärung unseres Herrn Jesus Christus", wie Olivier Messiaen sie sich Mitte der 1960er Jahre vorgestellt hat faz ) - Er gestaltete den Wiederaufbau cw ) Totgesagte leben länger, oder: Ich dachte, da ist sowieso keiner mehr. Und doch lohnt sich Facebook (immer noch)! Schauen wir uns die Funktionen des Social-Media-Urgesteins genauer an! bb ) - Youtube Go, Google+, Chrome Apps, Picasa, Panoramio, Nexus, Project Ara, Hangouts on Air, Google Compare, My Tracks, Google X, Catalogue, Web Accelerator, Answers - wir stellen Ihnen die größten Google Flops vor. dlfk-audio ) - von Laf Überland sz ) - Nur wer in der offenen Kabine die große Wende mitgefahren ist, kennt das Leben wirklich.