Moin-Moin

Zeitrechnung turi2 ) - Der Kurznachrichtendienst Twitter gibt seinen Widerstand auf und willigt in das Übernahme-Angebot von Elon Musk über 44 Mrd Dollar ein. Die "New York Times" berichtet von stundenlangen Verhandlungen. Der Twitter-Vorstand hatte sich zunächst gegen die Übernahme gewehrt, aber schließlich dem Druck der Aktionärinnen nachgegeben. Die erhalten damit je 54,20 Dollar pro Aktie, was deutlich über dem aktuellen Börsenkurs von 48,93 Dollar liegt. Musks selbst muss für den Kauf 25,5 Mrd Dollar an Krediten aufnehmen, da sein Vermögen hauptsächlich aus Tesla-Aktien besteht. Musk twittert nach der Übernahme: "Ich hoffe, dass selbst meine größten Kritiker bei Twitter bleiben, weil es das ist, was Meinungsfreiheit bedeutet." sp ) - 44 Milliarden US-Dollar zahlt Elon Musk für Twitter - ein Unternehmen, das weiter Geld verliert. Für den reichsten Mann der Welt könnte das zum Risiko werden. Von Alexander Demling, San Francisco faz ) - Elon Musk kauft Twitter. Er übernimmt damit eine gewaltige Verantwortung - und muss nun zeigen, ob er ihr auch gewachsen ist sz ) - El Salvadors Präsident Nayib Bukele hat bei seinem Kampf gegen Bandenkriminalität einen neuen Feind gefunden: Journalisten. Wer kritisch berichtet, dem droht nun Haft. dw ) - Die drei Richter sprachen ihn am Ende eines viel kritisierten Verfahrens des versuchten Umsturzes der Regierung schuldig. Kavala ist seit vier Jahren im Hochsicherheitsgefängnis Sivrili nahe Istanbul inhaftiert. radio ) Iggy Pop, der Godfather of Punk, wird 75 Jahre alt. Durch den rotzig-hämmernden Gitarrensound wurde die Botschaft noch provozierender, die Iggy Pop in einem harten Stakkato entgegenschleuderte. "I wish life could be Swedish magazines" heißt es in dem Song "5 Foot 1" von den Stooges. Von Harry Nutt. faz ) - Alles wird teurer, doch in diesem Sommer gibt es zumindest vorübergehend finanzielle Hilfe über das geplante Entlastungspaket. Aktiv werden muss man dafür nicht, das Geld kommt automatisch. rnd ) - Twitter sperrt sich nicht mehr gegen die Übernahme durch Elon Musk. Der Tech-Milliardär hat sich offenbar durchgesetzt - und einen Deal mit dem Onlinedienst ausgehandelt. Dafür sorgen sich nun andere, dass Musks Verständnis von Meinungsfreiheit auf der Plattform dem Kampf gegen Internethetze nun schaden könnte. klima ) - Das Netzwerk Klimajournalismus Deutschland und sein Pendant in Österreich fordern in einer Klimacharta, dass die Klimakrise "kein Thema" sein sollte, sondern "eine Dimension jedes Themas". Klima-Berichterstattung sollte nicht an Ereignisse oder Ressorts gebunden sein, Redaktionen bräuchten Aus- und Weiterbildung. radio ) - Roberto Masotti (1947-2022) war wohl von allen Fotografen wohl derjenige, der das visuelle Bild von ECM Records und dessen MusikerInnen und Komponisten im letzten Jahrhundert mehr mitgeprägt hat als jeder andere. Von Ingo.J. Biermann fk ) - Immer, wenn Menschen in Kriegen sterben, werden Künstler und Intellektuelle nach ihrem Beitrag angesichts der Katastrophe gefragt. Julian Nida-Rümelin, Anfang des Millenniums Staatsminister für Kultur und bis 2020 Professor für Philosophie und politische Theorie an der Ludwig-Maximilians-Universität München, ist stellvertretender Vorsitzender des Ethikrates. Mit ihm sprach der Journalist Ludwig Greven.