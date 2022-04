Moin-Moin

Zeitrechnungl( dlfk-audio ) - kap ) - Manchmal sagen Bilder mehr als tausend Worte. Vor allem, wenn eine Ausstellung derart schön aufgefädelt daherkommt wie "Still Lines" von Katharina Hinsberg in der Villa Zanders in Bergisch Gladbach. Lassen wir diesmal also einfach mal allein die Fotos sprechen. stgt ) - Einer der ganz Großen der Musikwelt und eine menschliche Institution Österreichs ist tot: Willi Resetarits alias "Ostbahn-Kurti" verunglückte am Sonntag 73-jährig tödlich. Am Vorabend hatte er noch den Wiener Flüchtlingsball eröffnet. In seiner facettenreichen musikalischen Karriere hatte er die Figur des "Ostbahn-Kurti" zum Star gemacht - und gleichzeitig seinen Erfolg für sozial- und gesellschaftspolitische Projekte genützt.