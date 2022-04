Moin-Moin





ZeitrechnungDie Kammerakademie Potsdam mit Werken von Christian Jost und Michael Wollny( radio ) - Der Jazzpianist Michael Wollny und der Komponist Christian Jost lieben das Risiko. Beide suchen nach den besonderen Momenten, die nur im Konzert entstehen - und die niemand garantieren kann. fk ) - Der Glaube, das Richtige tun zu können, hat gerade aus Tauben Falken gemacht und aus Maulhelden fromme Pazifisten. Wir werden bedrängt von Anklagen derer, die es plötzlich schon vorher gewusst haben, von wohlfeilen Ratschlägen und irrationalen Selbstanklagen. Thomas Rothschild benennt die Widersprüche, die wir auszuhalten haben, weil wir sie nicht lösen können. Von Thomas Rothschild radio ) - In Charles Mingus brodelte es ständig. Als Bassist und Komponist war der impulsive Virtuose eine Klasse für sich. Legendär seine Stimmungsschwankungen von zärtlich bis zornig; als bewunderter wie gefürchteter Bandleader schickte er seine Mitstreiter auf emotionale und musikalische Achterbahnfahrten. orf ) - Einer der bekanntesten, aber auch umstrittensten Künstler Österreichs ist tot: Hermann Nitsch starb gestern Abend im Alter von 83 Jahren. Das bestätigte seine Familie. Bekannt wurde er unter anderem durch sein Orgien-Mysterien-Theater. dlfk-audio ) - Der Mannheimer Comedian Bülent Ceylan ist seit über 20 Jahren im Geschäft. Nach langen Zeiten auf Kleinkunstbühnen füllt er heute Arenen, hat eine eigene Stiftung gegründet und ist jetzt mit der Doku-Serie "Don't Stop the Music" im ZDF zu sehen. pte ) - Mehrheit der Deutschen befürchtet Eskalation im digitalen Raum, befürwortet jedoch Aktivitäten dlfk ) - Lange haben soziale Netzwerke Beleidigungen als Bagatelle betrachtet. Nach einem Prozess, den Renate Künast vor dem Landgericht Frankfurt gewonnen hat, könnte sich das nun ändern. Doch das Urteil könnte auch die freie Meinungsäußerung gefährden. dlfk ) - "Ich bin am Ende nicht klüger, aber vielleicht hie und dort ein bisschen weiser", sagt Navid Kermani über seinen Schreibprozess. Ohnehin interessieren den Schriftsteller Fragen mehr als Antworten. Das gilt auch für sein neuestes Buch über den Glauben. dlfk ) Nicht alle Festivals boykottieren Filme, die mit Russland zu tun haben. Beim Filmfestival Diagonale in Graz zeigt sich: Die vor dem Krieg entstandenen Filme aus Russland und der Ukraine erscheinen jetzt in neuem Licht. dlfk-audio ) - Autor David-Emil Wickström