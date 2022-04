Moin-Moin



















Zeitrechnung bm ) - Umgeblättert: Das Buch der Stunde br ) - 130 Verlage aus Deutschland, Österreich und der Schweiz haben Bücher für den "Deutschen Sachbuchpreis" eingereicht. Aus der sogenannten Shortlist wählt die Jury nun den Siegertitel. Die Verleihung findet am 30. Mai im Berliner Humboldt Forum statt.<-- bestellen dlfk-audio ) - Moderation: Frank MeyerNorbert Hummelt<-- Abb. + Titel bestellen dlfk-audio ) - Gespräch mit Gianni Jovanovic<--- bestellen dlfk-audio ) - Von Thomas Wörtche<-- bestellen dlfk-audio ) - Die jüdische Familie Strauss wird 1942 deportiert. Zuvor lebt sie Tür an Tür mit Familie Moos, überzeugten NS-Anhängern. Anhand von historischen Briefen erzählt Veronika Moos parallel die Geschichten beider Familien und macht Geschichte so erfahrbar.<--- bestellen dlfk-audio ) - Peter Urban-Halle<--- bestellen fk ) Franz Mon war einer der bekanntesten Künstler der Konkreten Poesie im deutschen Sprachraum. Nun ist er im Alter von 95 Jahren gestorben. Er wirkte als Lautpoet, Hörspielautor und Grafiker. Im Gespräch mit Bernd Leukert erklärte er vor zehn Jahren, wie sich der charakteristische Mon-Klang entwickelt hat.<-- bestellen dlfk-audio ) - Von Susanne Schenck<-- bestellen dlfk-audio ) - Gespräch mit Stephanie von Oppen<-- bestellen pt ) - Aktuelle Sachbücher über Russland; aktualisiert am 13.04.2022<--- bestellen bb ) - Paluten und Monchi stürmen sofort an die Spitze13. April 2022 von Matthias GlatthorDas gleiche gelingt Gil Ribeiro mit seinem fünften Portugal-Krimi. Drei der sieben Spitzenreiter unserer aktuellen Wochencharts sind bei Kiepenheuer & Witsch erschienen. Wie kam etwa Monchi, Sänger der Punkband "Feine Sahne Fischfilet", zum Kölner Verlag? Das lesen Sie hier.<--- bestellen bb ) - Hilfe für die Verständigung: Das Ueberreuter-Imprint Annette Betz und Rotary veröffentlichen Joëlle Tourlonias' Bildwörterbuch "Ich und Du" als zweisprachige Sonderausgabe in Deutsch-Ukrainisch inklusive Lautsprache für die ukrainischen Begriffe.