Zeitrechnung dwdl ) - Die Medienbehörde KommAustria leitet ein Verfahren gegen ServusTV ein. Außerdem: Details zum neuen ORF-Quiz, der "American Song Contest" ist kein Straßenfeger und der ORF wird Co-Veranstalter des 4Gamechanger dwdl ) Was wird aus Super RTL und den Radiosendern?Ein Markenauftritt für alle Angebote ist der Gedanke hinter RTL United, der im vergangenen Jahr ausgerufenen Strategie der Bertelsmann-Tochter. Bislang wurde die nur teilweise umgesetzt. Was passiert mit Super RTL, den Radiosendern und dem internationalen Geschäft? sz ) - Michael Degen spielte Theater, er war Donna Leons Vice-Questore und ein Überlebender der Gräuel des Jahrhunderts. Ein Nachruf von Christine Dössel turi2 ) - Unter den deutschen Vodafone-Führungskräften wächst der Frust über die Konzernführung in London, schreiben Philipp Alvares de Souza Soares und Arno Schütze im "Handelsblatt". Sie fühlen sich demnach "von der britischen Mutter gegängelt und ihrer Macht beraubt", da CEO Nick Read den Mobilfunkanbieter international einheitlicher und damit effizienter aufstellen will, zitiert er "Konzerninsider". Technik-Chef Gerhard Mack habe Vodafone deshalb Ende März bereits verlassen. Und auch Deutschland-Chef Hannes Ametsreiter soll "intern wiederholt Kritik geäußert und für mehr Spielraum geworben haben". faz ) - Bundespräsident Steinmeier ist in der Ukraine derzeit nicht erwünscht. Das wird teils scharf kritisiert. Derweil betont der ukrainische Botschafter Melnyk, Scholz sei in Kiew willkommen. pion ) - Steinmeiers Problem heißt Schröder bm ) -arrasowitz stellt Sprachführer zum Download bereit(fk) - Obwohl die Uraufführung 1898 in Mailand und die deutsche Erstaufführung 1899 in Mainz Erfolge waren, geriet Umberto Giordanos Fedora in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Vergessenheit. Im 21. Jahrhundert wurde diese Verismo-Oper wiederentdeckt. Stefana Sabin hat die gelungene Inszenierung von Christoph Loy mit Nadja Stefanoff und Jonathan Tetelman in den Hauptrollen in Frankfurt gesehen. faz ) - Ein Genuss, doch auffallend ist der Mangel an einem weiblichen lyrischen Ich: Ulrich Tukur und Christian Redl lesen Lieblingsgedichte. Das verrät auch viel über die Interpreten selbst. radio ) - Seit vier Jahrzehnten changiert die in Chicago aufgewachsene Sängerin Paulette McWilliams ganz selbstverständlich zwischen Jazz, R&B, Soul, Rock und mehr. Ihr Name ist u. a. mit der Band Rufus, aber auch mit Luther Vandross, Quincy Jones und Marvin Gaye verbunden.BBC Radio 3 Late Junction: ( radio ) - Jennifer Lucy Allan berichtet über die Höhepunkte des After Dark Festivals in Newcastle, auf dem Iceboy Violet, Nyati Mayi & The Astral Synth Transmitters, Yeah You und Vashti Bunyan auftraten. dlfk-audio ) - Störung oder Attraktion - es ist eine Frage der Perspektive. Wenn Christian Hempel in "Chinchilla Arschloch, waswas" auf der Bühne steht und Schimpfworte ruft, wird sein Tourette-Syndrom Teil des Stücks. Im Alltag lebt es sich mit den Tic-Störungendagegen oft nicht leicht.