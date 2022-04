Moin-Moin





Zeitrechnung kap ) - Mit ihren Arbeiten erweiterten die Documenta-Teilnehmer Janet Cardiff und George Bures Miller den Skulptur-Begriff - und erhielten dafür den Wilhelm-Lehmbruck-Preis 2020. Jetzt läuft die damit verbundene Retrospektive im Lehmbruck Museum. Und die ist einfach sensationell. radio ) - Vom Aufstieg und Fall eines einfachen Mädchens" Hörspiel in 2 Teilen nach Stefan Zweig NACHHÖREN 3. APRIL 2022Sozialkritisches Märchen von Stefan Zweig. Den "Rausch der Verwandlung" erlebt sie nur kurz. Die Post-Assistentin Christine macht Urlaub mit ihren wohlhabenden Verwandten. pte ) - Tool zur Erkennung von Newsletter-Wegwerf-Adressendialog-Mail hat ein kostenloses Tool zur Bereinigung entwickelt wdr ) - Katerina Poladjan hat am Sonntag den Nelly-Sachs-Preis in Dortmund überreicht bekommen. Eigentlich sollte die Auszeichnung schon Ende vergangenen Jahres überreicht werden. Das musste wegen Corona verschoben werden. bb ) - Wie haben sich die Karrieren und Berufswege der Alumni beim Buchbranchen-Award entwickelt? Welche Probleme bearbeiten die #YEAWARD-Nominierten und Sieger:innen aktuell? Wir haben sie gefragt. sz ) - Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey machte beim Vorlese-Weltrekordversuch den Auftakt. Das Ziel dabei ist, mit regelmäßig wechselnden Beteiligten in Berlin 21 Tage lang 24 Stunden täglich vorzulesen. dw ) - Die Autorin Djaïli Amadou Amal hat es als erste Frau aus Subsahara-Afrika auf die Shortlist des Prix Goncourt, dem wichtigsten Literaturpreis Frankreichs, geschafft. Nun ist ihr Erfolgsroman auf Deutsch erschienen Dlf ) -Russische Komponisten sollen von den Spielplänen verschwinden, russische Autoren aus den Bücherregalen - angesichts solch hilfloser Forderungen offenbare sich die enorme Selbstüberschätzung der Kultur als "völkerverbindend". Die Kultur habe noch nie Gewalt oder Krieg verhindert, kommentiert Stefan Koldehoff. zeit ) - Nach drei pandemiebedingten Absagen in Folge haben Politik und Verlage ein klares Bekenntnis zur Leipziger Buchmesse abgegeben. "Diese Buchmesse hat eine ganz zentrale politische Bedeutung. Wir werden alles dafür tun, dass sie im kommenden Frühjahr wieder stattfindet", sagte Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) am Donnerstag in Leipzig. bb) - Jeannette Bauroth hat den Second Chances Verlag gegründet. Hier werden Reihen beendet, die abgebrochen haben, oder Bücher ins Deutsche übersetzt, die andere Verlage nicht auf dem Radar hatten. Wie der Verlag die Bücher findet, die eine Chance verdient haben, welche Rolle die Leser:innen dabei spielen und wie der Vertrieb läuft, erklärt die Verlegerin und Übersetzerin in der Sonntagsfrage. bb ) - Die Maskenpflicht im Einzelhandel fällt ab Sonntag in 14 von 16 Bundesländern. Das Hausrecht erlaubt es Händlern jedoch, weiterhin auf einen Mund-Nasenschutz bei ihren Kunden zu bestehen. Auch Michael Kozinowski bleibt bei der Maske. dlfk-audio ) - von Jenni Zylka dlfk-audio ) - von Olga Hochweis