2022,Zeitrechnung dlfk ) - "Erneut hat Viktor Orbán die Wahl in Ungarn gewonnen. Dies liege auch an den gleichgeschalteten Medien, erläutert die Autorin Terézia Mora. Vor allem auf dem Land glaube man nach zwölf Jahren Propaganda die Lügen über die EU und den Ukraine-Krieg. dlfk ) - Spätestens jetzt, im Angesicht von Krieg, Tod und Leid, werden wieder Geschichten von Helden und Heldinnen erzählt. Aber Menschen in der Not zu helfen, ist nicht übermenschlich, sondern einfach nur human, sagt die Schriftstellerin Kerstin Hensel. dlfk ) - Über die Kolonialgeschichte des Westens wird gestritten: Mit Werten wie Humanität und Liberalität habe man ein Regime der Ausbeutung verdeckt. Diese Kritik hält Historiker Konstantin Sakkas angesichts des kriegerischen russischen Neokolonialismus für falsch. dlfk ) . Die russische Star-Sängerin Anna Netrebko veröffentlichte über ihren Anwalt ein deutliches Statement gegen den Krieg in der Ukraine. Damit gilt sie in Russland als "schwache Frau" und wird ausgeladen. Ist das ihre Entscheidung für eine Karriere im Westen? dlfk ) - Joe Cocker gab am 1. Juni 1988 sein erstes Konzert in der DDR. Der DDR-Jugendsender DT 64 nahm seine "Unchain my heart"-Tour zum Anlass für ein großes Interview. dlfk ) - Die bedrohliche politische Wetterlage, in der die atomare Systemschmelze sehr präsent war, prägte die 1980er-Jahre in Ost wie West. Eine Art Endzeitstimmung spiegelte sich in der Jugendsubkultur - systemübergreifend in beiden Deutschlands: Dark Wave dlfk ) - Immer mehr Russen verlassen ihre Heimat wegen des Kriegs gegen die Ukraine. Darunter sind auch Künstler. Der Fotograf Max Sher kam bereits im letzten Herbst nach Deutschland. Er blickt pessimistisch auf die Kunstszene seines Heimatlands.https://www.deutschlandfunkkultur.de/brain-drain-russland-kuenstler-max-sher-krieg-ukraine-100.htmlAuf ewig Blau und WeißDer Fanfriedhof von Schalke 04Anhänger von Schalke 04 können ihrem Klub auch nach dem Tod verbunden bleiben. Seit zehn Jahren ist es möglich, sich auf dem Fan-Feld bestatten zu lassen. Auf diesem besonderen Friedhof bekommt jetzt auch Ex-Manager Rudi Assauer eine Gedenkstätte. dlfk ) - Ob in der Politik, im Job oder im Privatleben - Fehler sind in unserer Leistungsgesellschaft nicht gern gesehen. Sie zuzugeben, trauen sich die wenigsten. Dabei könnte ein besserer Umgang damit viel bewirken. dlfk ) - Identitätspolitik kämpft für mehr Teilhabe unterdrückter Minderheiten, gegen Rassisten und alte weiße Männer. Warum sie das "zynisch" finden, erklären Helen Pluckrose und James Lindsay in ihrem neuen Buch. Für den Philosophen Martin Saar wiederum ist Identitätspolitik Ausdruck einer gestiegenen Sensibilität für Unrecht. Zwei Perspektiven in einer langwährenden Debatte. dlfk ) - Der Kampf gegen die Sklaverei wird meist christlichen Wohltätern zugeschrieben. Aber auch muslimische Gelehrte in Westafrika erhoben ihre Stimme für das Recht auf Freiheit. Manche von ihnen inspirierten westliche Pioniere der Anti-Sklaverei-Bewegung. dlfk ) - Neu übersetzte Lyrik und Prosa des amerikanischen Dichters Allen Ginsberg, der großen Leitfigur der Beat Generation. Mit seinen Werken sorgte er immer wieder für Kontroversen. Ein poetisches und wildes Hörspiel mit Musik von Alexander Hacke. dlfk ) - Die schrecklichen Bilder aus Butscha haben auch die Wahrnehmung der Menschen in der Ukraine verändert, sagt Journalist Denis Trubetskoy. Das wirke sich auch auf das Fernsehprogramm aus. Es bemühe sich jedoch nach wie vor um Hintergründe und Berichte. dlfk-audio ) - Viele haben das Homeoffice erst während der Pandemie kennengelernt. Arno Orzessek hingegen ist als freier Autor gewissermaßen Homeoffice-Profi. Für ihn gibt es keinen besseren Ort zum Arbeiten.