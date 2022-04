Moin-Moin





Zeitrechnung dlfk-audio ) - Über die Kolonialgeschichte des Westens wird gestritten: Mit Werten wie Humanität und Liberalität habe man ein Regime der Ausbeutung verdeckt. Diese Kritik hält Historiker Konstantin Sakkas angesichts des kriegerischen russischen Neokolonialismus für falsch. dlfk-audio ) - Technik ruft ambivalente Gefühle hervor. Ein Blick in die Geschichte der Maschinen kann helfen, damit konstruktiv umzugehen, meint der Psychoanalytiker Daniel Strassberg.<--- bestellen dlfk-audio ) - Ganz weit weg oder hoch hinauf, aber immer nah dran an den Menschen - so arbeitet die österreichische Fotografin Christine de Grancy seit etlichen Jahrzehnten. Ihr Ziel: Mit Bildern Geschichten erzählen und Brücken zwischen Kulturen bauen. dlfk-audio ) - Von Kerstin Poppendieck faz ) - Das Verbot, das die Europäische Union gegen die russischen Staatsmedien RT und Sputnik verhängt hat, ist nicht unverhältnismäßig. Es ist ist legal und legitim. Ein Gastbeitrag."Handelsblatt" turi2 ) - Mitarbeitende des Milliarden-Startups GoStudent werfen der Nachhilfeplattform miese Arbeitsbedingungen vor. Einem "Handelsblatt"-Bericht zufolge erhitzen verzögerte Gehaltszahlungen, Qualitätsmängel, die langsame Bearbeitung von Kündigungen und neue AGBs die Gemüter. Die Belegschaft berichtet von Drohungen, interne Kritikerinnen per IP-Adresse ausfindig zu machen und beschreiben ein Arbeitsklima der Angst.