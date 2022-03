Moin-Moin





Zeitrechnung ard ) - Für WikiLeaks-Gründer Assange rückt die drohende Auslieferung an die USA näher: Das oberste britische Gericht verwehrte ihm eine Berufung. Doch auch damit ist das letzte Wort wohl noch nicht gesprochen. taz ) - Die Autor*innen aus dem östlichen Europa gehören in die Schaufenster der Bücherläden. Sie liefern eine ehrliche gesellschaftliche Selbstbeschreibung. fk ) - Endlich wieder Theater. Richtiges Theater, auf der großen Bühne des Schauspiels Frankfurt, mit vielen Zuschauern. Man kann sich mit dem "diskreten Charme der Bourgeoisie" gut unterhalten, es gibt viel zu sehen und wenig Grund zum ärgern. Denn die zwei Stunden, ohne Pause, gehen schnell vorbei. Was bleibt: das sind Fragen, stellt Martin Lüdke fest. hei ) - Wie ein roter Faden zieht sich die Mesalliance aus Lüge und Politik durch die Kulturgeschichte. Gesamtgesellschaftliche Verwerfungen, politische Entropie und sogar Kriege sind die Folgen faz ) - Die deutsche Cybersicherheitsbehörde BSI empfiehlt, keine Kaspersky-Programme mehr zu nutzen. Das hat allerdings offenbar weniger mit den Produkten an sich, sondern mehr mit dem Kreml zu tun. radio ) - Antonio Faraò zählt seit den späten 90er-Jahren zu den international gefeierten Pianisten des modernen Jazz. Sein vitaler Stil vereint europäisches Harmonieverständnis mit dem Puls der amerikanischen Tradition. "Black Inside". Mit Karsten Mützelfeldt. radio ) - Stefan Fricke ist Musikwissenschaftler und seit 2008 Redakteur für Neue Musik/Klangkunst bei hr2-kultur. Und er ist Kenner von Werk und Persönlichkeit von Wolfgang Rihm, der im Zentrum des Sonntags-Gesprächs steht. pte ) - "Cookieblock" in Chrome, Firefox, Edge und Opera nutzbar - Maschinelles Lernen im HintergrundChristoph Waltz: "Ich bin ein Beispiel für gar nichts" (zeit ) - Ein Gespräch mit dem bekanntesten deutschsprachigen Schauspieler in Hollywood, über seine unwirklich erfolgreiche Karriere. Und über die Frage, ob man ihm Drehbücher schicken soll.Interview: Moritz von Uslar np ) - Russische und belarussische Behörden bedrohen Wikipedianer. Grund ist offenbar ihre Mitarbeit am russischen Wikipedia-Artikel zur Invasion Russlands in der Ukraine. Bearbeiter*innen löschen nun ihre persönlichen Informationen - aber unterwerfen sich weiter nicht der Zensur