Zeitrechnung sz ) - Vor einem Jahr hat sich die Ufa verpflichtet, vielfältiger vor und hinter der Kamera zu werden. Nun hat die Film- und Fernsehproduktion nachgerechnet. szm ) -. Die Finanzberaterin Susan Moldenhauer erklärt, wie Frauen in Gehaltsverhandlungen stärker für sich einstehen können, wann der beste Zeitpunkt ist, um nach mehr Geld zu fragen - und was man in solchen Gesprächen besser nicht sagen sollte. "Man sollte sich bewusst machen, dass Verhandeln etwas ganz Normales ist" faz ) - Es war einmal eine Kunstgattung, die kritisierte bissig die Herrschenden sowie die herrschenden Zustände. Das ist lange her. Heute geht es fröhlich zu. Die Überreichung des Deutschen Kleinkunstpreises in Mainz zeigt es auf denkwürdige Weise. dlfk ) - Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine wächst in Deutschland das Interesse an der Geschichte des Landes. Unser Experte empfiehlt drei Bücher, die Sie bestens informieren. dlfk ) - Der Ernst-von-Siemens-Musikpreis 2022 geht an die Komponistin Olga Neuwirth. Sie ist künstlerisch ebenso Vorreiterin wie bei der Emanzipation: "Das größte Problem ist das Durchhalten", sagt sie über ihren Erfolg in der männerdominierten Musikwelt. dlfk ) -TV-Propaganda übertöne die Proteste russischer Künstler und Wissenschaftler gegen den Ukraine-Krieg, sagt Kulturhistoriker Ilja Kalinin. Viele Intellektuelle verließen nun das Land. Die Mehrheit der Bevölkerung glaube aber an Putins "Militäroperation". dlfk ) - Die Europäische Union will angesichts des Kriegs in der Ukraine gegen Urheber von bewussten Falschinformationen vorgehen. Die Europäische Union will angesichts des Kriegs in der Ukraine gegen Urheber von bewussten Falschinformationen vorgehen. dlfk ) -Sie haben in Kriegszeiten einen Sonderstatus als Schutzzonen - die siebenWeltkulturerbestätten in der Ukraine. Daran will die Kulturorganisation der Vereinten Nationen Unesco durch Markierungen besonders hinweisen, sagte Unesco-Generaldirektorin Audrey Azoulay. Bereits am vergangenen Wochenende seien deshalb erste Blaue Schilder angebracht worden. Man sei weiter im Kontakt mit den Behörden vor Ort. Satellitenfotos sollen zudem dokumentieren, sollten Kulturgüter zu Schaden kommen dlfk-audio ) - Glückwünsche Klaus Walter